Nuovo Dpcm, il ministro Speranza illustra nuove misure in Senato

In Senato, il ministro Speranza ha illustrato le nuove norme che verranno approvate dal Governo nel nuovo Dpcm ed ha parlato del piano vaccinazioni.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato questa mattina in Senato le nuove norme che il Governo disporrà, attraverso un nuovo Dpcm, per fronteggiare l’emergenza Covid-19 durante le festività natalizie. Domani scadrà, difatti, il decreto attualmente in vigore che sarà sostituito da altre misure. Inoltre, Speranza ha parlato anche del Piano strategico del Paese sulle vaccinazioni che sarà centralizzato e gratuito per tutta la popolazione.

Nuovo Dpcm, il ministro Speranza illustra nuove misure: “Non abbassare la guardia, terza ondata dietro l’angolo“

“Le misure prese sono ispirate dal principio di precauzione che hanno aiutato a ridurre l’espansione del contagio e il numero dei nuovi casi. Il Governo si è assunto la responsabilità di scelte difficili ma necessarie per tenere la curva sotto controllo e ridurre la pressione sul sistema sanitario nazionale“. Inizia così l’intervento del ministro della Salute Roberto Speranza al Senato per illustrare il nuovo Dpcm che entrerà in vigore venerdì. Il titolare del dicastero ha poi proseguito affermando che le misure disposte dalle istituzioni hanno funzionato con la discesa dell’indice di contagio Rt che dovrebbe essere confermata anche nel prossimo monitoraggio. L’indicatore è passato, difatti, in quattro settimane da 1,7 a 1,08 e Speranza si dice fiducioso nella riduzione dell’indice sotto l’1, circostanza fondamentale per portare sotto controllo l’epidemia.

