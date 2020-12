Su WhatsApp circola un messaggio pericoloso che illustra l’uso dell’app, ma è una fregatura fate attenzione

WhatsApp ad oggi è l’app più utilizzata per inviare messaggi gratuitamente, tuttavia è capitato diverse volte che circolassero messaggi strani che avvertivano di un problema al sistema o di alcun cambiamenti. Oggi siamo qui per avvisarvi su una nuova minaccia, un messaggio che hanno già ricevuto molti utenti. Si tratta di una truffa architettata da qualche hacker.

Fate Attenzione a questo messaggio che circola su WhatsApp

Il messaggio pericoloso che circola sulla piattaforma recita queste parole:“Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono” in allegato a questo testo c’è un link che riporta ad una pagina web, non bisogna cliccare nel modo più assoluto il link perché è una truffa. In gergo informatico questo tipo di adescamento di chiama Phishing, una pratica utilizzata dagli hacker per sottrarre dati personali dal telefono di altri. Questa è una vera e proprio frode e bisogna fare attenzione proprio perché si presentano con tutte le caratteristiche in regola e qualche inesperto potrebbe caderci.

Cliccando sul link si espongono i propri dati sensibili agli hacker che ne potranno fare usi diversi. La cosa migliore quando si riceve un messaggio del genere o uno diverso ma che si ritiene sospetto, è di cancellarlo immediatamente. Questo messaggio è stato già ricevuto da molte persone, pertanto è importante far circolare la notizia che si tratta di un falso messaggio di WhatsApp, la piattaforma non comunica così ai suoi utenti.

Non cliccate mai su link sospetti e non vi spaventate se leggete informazioni strane che riguardano il vostro account, prima di fare ogni cosa informatevi e confrontatevi. Ma la cosa migliore da fare è eliminare questi messaggi.

