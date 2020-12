Elettra Lamborghini, dopo il matrimonio la disastrosa previsione

La cantante Elettra Lamborghini resta vittima di una previsione davvero sconvolgente sul suo futuro di moglie e mamma…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Come un fulmine a ciel sereno si rivela d’improvviso lo scoop mediatico che accende i desideri dell’uccello del malaugurio. Il futuro di Elettra Lamborghini sta per essere travolto dalla maledizione più totale!

Un annuncio a sorpresa per i follower che fino a qualche mese fa avevano assistito ad uno, se non al momento più bello di tutta la vita della Regina del “Twerk”. In quel matrimonio pieno di sorprese e momenti indimenticabili, ad animare l’ospitata con canti e balli ci avevano pensato le musiche dell’amico e collega di Afrojack, David Guetta.

Dopo la cerimonia nunziale, la felicità per Elettra ha raddoppiato le aspettative, grazie ad un album di figurine da collezione con il volto della cantante. Mai Elettra Lamborghini avrebbe pensato che un’iniziativa del genere riscuotesse così grande clamore in giro. Eppure questo passaggio rappresenta l’ennesimo salto di gioia, in uno spazio temporale che non dimenticherà facilemente

Elettra Lamborghini e l’annuncio che scuote il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

La più nota cantante del momento, nonchè maestra del Twerk e delle movenze da bacino sensuali, Elettra Lamborghini rischia di trovarsi gli “ombrelli aperti” dentro casa. L’indiscrezione ha scosso letteralmente il web e i follower con i quali, l’ex cantante di Sanremo ha fidelizzato negli utlimi anni.

Dopo il matrimonio di “rose e fiori” con il neo marito, dj Afrojack, tutti si attendevano magari una sorpresa sotto l’albero, magari una bianca “cicogna” in arrivo… E invece cosa è accaduto alla coppia che “scoppia” di omogenità? I neo sposi avevano appena pubblicato un foto-ritratto in primo piano che risaltava i loro sorrisi e una felicità mai vista prima.

Elettra Lamborghini ha persino reso effervescente lo scatto mozzafiato di coppia, con un paesaggio al tramonto, mentre accarezza il suo bell’omaccione, così buono e generoso. Ma tutto ad un tratto la brezza marina dietro di loro diventa una tempesta di sabbia desertica che li costringe a distaccarsi…

Il commento di un “nostradamus” apparso sulla pagina di Elettra per caso ha commentato il post dell’ex concorrente di Sanremo così: “Elettra ti spoilero che tuo marito a Giugno 2021 chiederà il divorzio!” – con tanto di scuse per aver rovinato l’atmosfera di felicità.

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini, l’incidente domestico preoccupa i fans – FOTO

Un vero e proprio scoop da prima pagina! Come reagiranno alla devastante previsione futura i nostri sposi? Lo scopriremo molto presto…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter