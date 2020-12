Durante il collegamento di Pomeriggio Cinque con la casa del GF Vip Barbara D’Urso intercetta un racconto hot di Maria Teresa Ruta e rimane di stucco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nei salottini di Barbara D’Urso si parla spesso di Grande Fratello e durante il segmento dedicato al programma capita che la conduttrice si colleghi qualche minuto con la casa. Nessuno sa cosa stia accadendo in quel momento nella diretta, potrebbe essere in atto una discussione così come nulla di particolarmente interessante. A volte però accadono anche cose inaspettate come quando durante un collegamento con Pomeriggio Cinque venne accidentalmente inquadrata la contessa De Blanck senza vestiti. Ora più che un’immagine a far rimanere di stucco Barbara e il suo pubblico è stato un racconto di Maria Teresa Ruta.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta: “Non ti importa di me”

“Abbiamo fatto sesso in un sarcofago”, il racconto hot di Maria Teresa Ruta

La conduttrice si è collegata con la casa del GF Vip nel momento in cui Maria Teresa Ruta era intenta a raccontare a Cristiano Malgioglio un aneddoto hot che l’ha coinvolta. Insieme al compagno Roberto Zappulla si è lasciata andare a un momento di passione all’interno di un sarcofago. “Ma cosa mi stai dicendo? Maria Teresa tu mi sconvolgi ogni giorno che passa” -ha esclamato Malgioglio sbigottito- “Hai fatto l’amore in un sarcofago? Non voglio sapere altro“.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Dayane Mello pronta a lasciare la casa: “Mi sono persa troppe cose”

La Ruta ha raccontato questo episodio accompagnandolo alla sua ormai famosa risata stridula che non è riuscita a trattenere dinnanzi alle facce di Cristiano. Ha anche aggiunto che alcuni turisti giapponesi li avrebbero beccati in flagrante: “Roberto era nudo e si è alzato velocemente i pantaloncini“. Così come nella casa anche nello studio di Pomeriggio Cinque erano tutti basiti e divertiti nell’ascoltare le sue parole.

In quel momento in studio era presente anche l’amica di Maria Teresa, Patrizia Rossetti, alla quale una Barbara D’Urso incredula si è rivolta per chiedere conferma della veridicità del racconto. Patrizia ha dato risposta affermativa: è tutto vero. “La Ruta è un po’ così” ha sottolineato ridendo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter