Alessia Marcuzzi, tutte le pose in total red: una bomba – FOTO

Alessia Marcuzzi bella e libera nello studio de Le Iene. La conduttrice disinvolta si diverte a giocare con mille pose diverse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è al momento una delle grandi protagoniste del piccolo schermo. Al fianco di Nicola Savino la ritroviamo durante la settimana al timone de Le Iene, trasmissione che la presentatrice aveva già condotto in passato.

Lei piace moltissimo al pubblico e per quelle due volte che si è dovuta assentare per via di un test rapido risultato positivo, i telespettatori l’hanno rimpianta molto. Sempre solare, ironica, oltre che bella, la Marcuzzi è una dei grandi volti di Mediaset con all’attivo la conduzione di diversi programmi di successo, da ‘Temptation Island VIP’ a ‘Colpo di fulmine’, ‘Festivalbar’, ‘Striscia la notizia’ e molti altri.

E c’è da dire che Alessia molte volte ha deliziato il pubblico con incidenti sexy non programmati ovviamente. Solo l’ultimo quello del balletto a ‘Le Iene’. Muovendosi con impeto e ardore, la romana ha deliziato il suo pubblico e ad un certo punto il vestitino molto corto si è alzato troppo. E oggi una serie di foto acclamate dai fan. Per vederle vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Katia Pedrotti, su la gonna sotto l’albero di Natale: sorpresa favolosa – FOTO

Alessia Marcuzzi, la serie di foto che piace