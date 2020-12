Sandra Milo nuda in copertina a 87 anni. Risposta agli hater

Sandra Milo, una delle ultime grandi dive del cinema italiano, appare svestita sulla copertina di un magazine. La risposta del pubblico

Sandra Milo, una delle ultime grandi dive, simbolo dei tempi d’oro del cinema italiano, spezza pregiudizi e clichè. Appare senza veli sulla copertina di un magazine all’età di 87 anni. E’ lei stessa a darne notizia sui suoi canali social.

In una location asettica e minimalista, completamente bianca, spicca lei al centro della scena. Un letto sfatto, l’attrice seduta sul bordo a gambe spalancate, un lenzuolo a coprirla minimamente. Sandra Milo guarda fisso l’obiettivo con occhi che rapiscono, i capelli biondi tirati indietro. L’unico accenno di colore è il rosso fuoco delle sue labbra. Le spalle sono scoperte in una mossa sensualmente invitante. Niente in questa foto adduce alla volgarità. E’ la rappresentanza della femminilità che diventa vivida e non conosce stagione della vita ma rimane imperitura.

Lo scatto è stato realizzato per la rivista Flewid e farà parte di una serie di copertine dal titolo Survivors Rhapsody. L’autrice che ha saputo cogliere l’anima della Milo è la fotografa Chiara Meierhofer Muscarà. Giuppy D’Aura, a nome del magazine, ha dichiarato: “La parola ‘diva’ riferita a Sandra Milo non è di certo impropria. Lei è regina di leggerezza e sensualità. E’ stata musa di grandi registi come Fellini, Rossellini e Pietrangeli… Da lei impariamo che frivolezza e profondità non sono in contrasto, ma concetti che possono convivere e sono interdipendenti l’uno dall’altro”.

Sandra Milo. Tiziano Ferro commenta gli scatti senza veli

Quasi come a prevenire le critiche attese dagli haters, Sandra Milo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un altro scatto, facente parte dello stesso shooting. Medesima location dunque, ma posa differente; trucco impeccabile, è placidamente sdraiata sul letto, dormiente.

“I maligni diranno che è tutto un fotomontaggio” – scrive la diva. Lei sostiene di adattarsi al cambiamento e al tempo che cambia. Questo servizio fotografico sarà concepito come il gesto di una donna che non vuole invecchiare ed accettare il tempo che passa. In quanto donna, la Milo dice di aver subito più volte questo tipo d’insinuazione. “Agli uomini viene sempre o quasi concesso il grande privilegio dell’autorevolezza e certe critiche vengono loro risparmiate” – continua su Instagram.

L’attrice sa di aver combattuto duramente negli anni per affermare se stessa, non ci sta a credere che bellezza e sensualità siano prerogative solo della giovinezza. Con l’avanzare dell’età si viene poco considerate, a volte addirittura ritenute ridicole. Urge un cambiamento sia di pensiero che di considerazione degli altri. Sandra Milo ringrazia per i complimenti ricevuti, quelli veri e sinceri; un pensiero va soprattutto all’amica Sabrina Impacciatore, che l’ha sostenuta.

Tra i commenti di plauso, anche quelli di personaggi di spicco dello spettacolo. Tiziano Ferro scrive: “C’è poco da fotomontare, sei una delle donne più VERE al mondo.” Valeria Marini: “Sei Stellare”.

