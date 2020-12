Albero di Natale maxi. Chiara Ferragni e Fedez si scatenano nella loro casa con decorazioni e luci. Le foto fanno il giro dei social.

Arriva Dicembre, le temperature calano e il clima diventa sempre più natalizio. E la voglia di addobbare l’albero di Natale si fa sentire come non mai. Complice la situazione anomala di questo 2020, le molte ore trascorse a casa e la voglia di distrarsi, tanti gli italiani che hanno già addobbato le loro case con festoni e palline.

Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo nonché guru delle tendenze, non poteva che anticipare questo trend.

Sui social impazzano in questi giorni le foto della sua casa già decorata con luci, palline, fiocchi e pacchetti sotto l’albero di Natale.

L’albero di Natale di Chiara Ferragni: un sogno decorato con addobbi da capogiro

Un pino altissimo decorato con palline preziose. Ma il pezzo forte dell’albero di Natale dei Ferragnez sono le luci Twinkly. Si tratta di luci a intermittenza multicolore che oltre a essere super scenografiche sono regolabili dallo smartphone tanto da creare vere e proprie coreografie. E per realizzare questo albero da sogno la Ferragni ha potuto contare del supporto del flower designer Vincenzo Dascanio.

Gli addobbi nell’attico milanese della giovane influencer e imprenditrice, dall’account da 22 milioni di follower, sono iniziati da diverse settimane.

Settimane in cui la Ferragni ha fatto parlare di sè da altri punti di vista. Dal discorso sull’essere donna nel 2020 pubblicato sul suo account, alla raccolta fondi in favore di Valentina Pitzalis, tragicamente sfigurata nel 2011.

L’influencer non smette di sorprendere. E in attesa del secondo figlio intrattiene i suoi follower ispirandoli nell’addobbare già le proprie case in vista del prossimo Natale.

«Dato che trascorreremo parecchio tempo in casa, perché non iniziare prima le vacanze?», le parole pubblicate dall’influencer in suo post.

