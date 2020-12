Wanda Nara ha deliziato i suoi follower condividendo uno scatto in compagnia di Zaira: le due sorelle sono bellissime.

Wanda Nara è una donna bellissima e attraente. La showgirl argentina è sempre più esplosiva sui social e i suoi meravigliosi scatti fanno impazzire i follower. La moglie e agente di Mauro Icardi è dotata di un corpo incredibile e sia il suo lato A che il suo didietro sono a dir poco spettacolari.

Wanda, in questi giorni, ha deciso di lasciare la famiglia a Parigi dirigendosi in Argentina. La 33enne sentiva il bisogno di rivedere la sua famiglia e la sua sorellina Zaira. La showgirl, proprio qualche istante fa, ha condiviso uno scatto favoloso in cui è presente anche la sorella. Le donne sono bellissime ed è davvero difficile scegliere quale delle due sia un passo avanti. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Wanda Nara e Zaira, una più bella dell’altra: il magnifico scatto