Anna Falchi, il suo outfit fa sognare i fan: spettacolo di sensualità – FOTO

Anna Falchi è sempre più bella e sensuale: nonostante l’età che avanza, l’attrice è in splendida forma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna Falchi è una delle attrici più amate dagli italiani. La 48enne è una donna sensualissima e le sue curve deliziano ogni giorno la sua immensa platea di ammiratori. Nonostante gli anni che passano, la sex symbol è ancora in splendida forma. I suoi scatti condivisi sui social network sono sempre più incantevoli.

La Falchi, poco fa, ha postato una fotografia bellissima. L’italo-finlandese indossa un vestito che mette in risalto il suo corpo da urlo. Lo splendore del suo viso è sinceramente abbagliante.

Anna Falchi, outfit da applausi: bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna, nell’ultimo scatto condiviso in rete, ha fatto impazzire i follower. L’attrice indossa un vestito molto bello e particolare che mette in risalto il suo incredibile fisico. La nativa di Tampere è appoggiata con grazia e delicatezza alle scale e sfodera un meraviglioso sorriso. La classe 1972 ha ai piedi degli stivali a tacco che non passano di certo inosservati.

Il post ha raccolto 3mila cuoricini. Anna, poco prima del suo intervento televisivo, aveva dato appuntamento ai suoi fan per la puntata de ‘Le Iene’. “Non mancate! Aspetto i vostri commenti”, ha scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’ex modella è decisamente inarrestabile: dopo le vittorie importanti della sua Lazio, i suoi immancabili scatti senza veli lasciano ancora tutti a bocca aperta. Nella mente di tutti i tifosi biancocelesti – e non solo- è ancora vivo il ricordo del suo spogliarello in occasione dell’ultimo scudetto vinto dai capitolini (14 maggio 2000).

