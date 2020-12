Ai primi di dicembre iniziano i preparativi per il periodo più bello dell’anno: il Natale. L’albero, il camino acceso, le luci, i pranzi e le cene tra amici e gli immancabili regali fanno di questo momento dell’anno il più affascinante e atteso da adulti e bambini. Quanto è bello ricevere dei regali di Natale? In questo articolo, però, ti daremo degli spunti originali ed economici per realizzare dei pensieri per le persone che ti stanno più a cuore.

Per qualcuno fare i regali di Natale può rappresentare un vero e proprio incubo fatto di folle nei negozi e di troppi soldi spesi. Eppure, il momento dei regali dovrebbe essere divertente e magico perché cosa c’è di meglio che pensare a qualcuno a cui vuoi bene e dimostrarglielo con un presente?

Non serve spendere molti soldi per fare dei bei regali

Il 2020 passerà alla storia per essere un anno terribile a causa della pandemia da Covid 19, delle restrizioni che non ci consentono di fare tutto quello che eravamo abituati a fare e per molti della crisi economica generata dall’emergenza.

In tanti, purtroppo, pensano che fare i regali equivalga solo a perdite economiche e spesso il momento dei regali di Natale si trasforma in una lotta con il proprio marito o la propria moglie o con i genitori per provare a spendere il meno possibile.

Ed è verissimo. Ti sveleremo un segreto: dimostrare affetto e stima non regali costosi può essere bello se le tue possibilità economiche te lo consentono ma se non è così puoi pensare a qualcosa di più sobrio e fatto con il cuore.

Bada bene: un amico che non apprezza un regalo fatto con amore non è un amico. Questo per dire che non serve dare fondo ai risparmi per fare omaggiare le persone che ami. Puoi pensare anche a loro confezionando dei pensierini originali fatti in casa.

Dunque, in questo articolo ti spiegheremo come fare a realizzare dei regali appropriati per le persone che ami, farle felici e fare anche una splendida figura perché ricorda che non è il prezzo di un oggetto a determinarne il valore.

Regali “anti spreco” economici e rigorosamente fai da te

Prima di passare a parlare di regali veri e propri e darti qualche idea originale con la quale fare un figurone vorremmo fare con te un discorso sullo spreco e sul consumismo.

Potrà sembrarti un po’ noioso ma ti assicuriamo che è fondamentale capire questo concetto per sposare appieno la filosofia del “regalo fai da te”.

Ti basti pensare che Joel Waldfogel, uno scrittore di fama internazionale, ha scritto un libro che parlava proprio di quanto lo shopping natalizio sfrenato e smodato sia completamente anti economico e soprattutto poco sostenibile.

Waldfogel ha fatto un calcolo che ti lascerà a bocca aperta: i regali natalizi poco graditi valgono circa 25 miliardi di dollari l’anno in tutto il mondo. Numeri da capogiro.

Non solo. Allo spreco del regalo poco gradito si abbina quasi sempre lo spreco di soldi spesi in modo sciocco, con cifre sproporzionate rispetto a ciò che stiamo regalando.

Tutto questo per dirti quanto è importante pensare per bene a quello che si sta facendo e soprattutto alla persona alla quale si sta comprando o confezionando un regalo. Per azzeccare il regalo serve attenzione, una premura sincera verso la persona alla quale stiamo facendo il nostro cadeau.

E ti possiamo assicurare che quando mancano attenzione e premura si vede e si sente e a quel punto avrai speso dei soldi che potevano essere destinati a qualcosa di molto più importante come gli studi dei tuoi figli o la tua crescita personale.

Detto questo, adesso leggi bene cosa non bisogna assolutamente sbagliare quando si fa un regalo di Natale e poi puoi iniziare a divertirti e a mettere alla prova la tua grande creatività. Coinvolgi anche i tuoi figli o un amico speciale, così tutto sarà molto più divertente e magico.

Pensa alla persona alla quale donerai il tuo regalo

Molto spesso sbagliamo a scegliere un regalo, piccolo o grande che sia, perché non pensiamo a cosa il nostro amico, fidanzato, fratello o parente desidera. Spesso ci capita di concentrarci di più su cosa piacerebbe ricevere a noi. Ecco, questo è quanto di più sbagliato possa esserci.

Fare un regalo di Natale o di compleanno o per qualsiasi altra evenienza è un atto d’amore che rivolgiamo a chi vogliamo bene e perciò dobbiamo concentrarci su cosa quella persona desidera.

Prova a capire cosa le piace fare, quali sono i suoi interessi, cosa le piace mangiare e pensa intensamente a quale potrebbe essere l’oggetto che la/lo farà felice.

Un’altra cosa fondamentale da non fare è chiedere: “Cosa ti piacerebbe ricevere?”. Ecco questo oltre a essere profondamente scortese e cafone dimostra quanto non hai alcuna voglia di metterti a pensare alla persona.

A questo punto potresti iniziare chiedendo ad amici e parenti del destinatario se hanno dei suggerimenti da darti. Il nostro consiglio è quello di non essere troppo insistente. Fai delle domande in modo elegante.

Spesso il destinatario si confida “casualmente”, e così gran parte del lavoro sarà già fatto. Poi dovrai occuparti anche di personalizzare il regalo usando un po’ di fantasia e buon gusto (quello non guasta mai).

Un altro errore che si fa troppo spesso è quello di non considerare per nulla la confezione. Ebbene, anche quella è molto importante perché sarà il bigliettino da visita del tuo regalo e sarà la prima cosa che il destinatario del tuo regalo guarderà generandogli o generandole emozioni e sensazioni.

La nostra raccomandazione è quella di non essere mai sciatti. Impegnati più che puoi e vedrai che il tuo sforzo verrà sicuramente ripagato.

Personalizza il tuo regalo

Se vuoi fare una bellissima figura il nostro consiglio è quello di personalizzare il tuo regalo. Forse ti starai chiedendo che vogliamo dire con “personalizza”.

Ecco, quello che stiamo cercando di spiegarti è che ogni cosa del tuo regalo deve far pensare alla persona che lo riceverà che è stato realizzato e pensato apposta per lei o per lui.

Ti farò un esempio banale. Mettiamo il caso che tu debba fare un regalo a tua sorella e sai che lei adora il cioccolato. Potresti pensare di fare dei cioccolatini con le tue mani e di confezionarli in un sacchetto di carta riciclata sul quale farai un disegno o scriverai le sue iniziali.

Questo è chiaramente solo un banale esempio ma se ci rifletti bene le idee possono essere veramente tantissime soprattutto se conosci bene il destinatario del tuo regalo. Solo così potrai toccargli il cuore e regalargli non solo un oggetto ma anche una grande emozione che non dimenticherà mai più.

Idee in cucina: regali gastronomici fai da te

I regali gastronomici sono i più apprezzati ma anche quelli nei quali puoi divertirti maggiormente e dare libero sfogo alla tua creatività e alla tua originalità.

Non solo. Puoi anche coinvolgere altri membri della tua famiglia o i tuoi amici. Pensa quando può essere bello cucinare nell’atmosfera calda della tua cucina, con le musiche di Natale insieme con le persone a cui vuoi bene?

Bene, iniziamo subito a elencare qualche idea che sarà sicuramente molto apprezzata.

Biscotti . Lo sappiamo, regalare i biscotti è un grande classico ma proprio per questo è intramontabile. Regalando una scatola di biscotti non sbaglierete mai e siamo sicuri che farete molto felici i destinatari che potranno mangiarli durante le festività;

. Lo sappiamo, regalare i biscotti è un grande classico ma proprio per questo è intramontabile. Regalando una scatola di biscotti non sbaglierete mai e siamo sicuri che farete molto felici i destinatari che potranno mangiarli durante le festività; Cioccolatini . Anche questo è un grande classico del Natale. I cioccolatini sono il simbolo dell’amore e se sarai proprio tu a farli sarà sicuramente un pensiero più che gradito. In più, devi pensare a quanto può essere divertente e goloso preparare una scatola o un sacchetto di gustosissimi cioccolatini;

. Anche questo è un grande classico del Natale. I cioccolatini sono il simbolo dell’amore e se sarai proprio tu a farli sarà sicuramente un pensiero più che gradito. In più, devi pensare a quanto può essere divertente e goloso preparare una scatola o un sacchetto di gustosissimi cioccolatini; Crema spalmabile alle nocciole o al cioccolato. Questo è un regalo molto goloso e sarà sicuramente molto apprezzato. Dopotutto a chi non piacciono le creme spalmabili? Sul pane sono una vera goduria! Questo regalo oltre a essere sicuramente apprezzato per il gusto lo sarà sicuramente anche per la confezione. Ti consigliamo di comprare dei vasetti e fare delle etichette originali e personalizzate;

Questo è un regalo molto goloso e sarà sicuramente molto apprezzato. Dopotutto a chi non piacciono le creme spalmabili? Sul pane sono una vera goduria! Questo regalo oltre a essere sicuramente apprezzato per il gusto lo sarà sicuramente anche per la confezione. Ti consigliamo di comprare dei vasetti e fare delle etichette originali e personalizzate; Marmellata di frutta o di verdura . La marmellata è uno di quegli alimenti ancestrali, che ci riportano all’infanzia e risvegliano i nostri ricordi di bambini. Qui potrai sbizzarrirti per quanto riguarda la frutta da utilizzare e anche con i vasetti potrai dare libero sfogo alla tua creatività. Però se vuoi essere originale e fuori dal comune ti consigliamo di fare una marmellata di verdure, come ad esempio di pomodoro, di cipolla o di peperone. Potrai regalarla a qualcuno che ama molto i formaggi e potrà così fare una degustazione gourmet;

. La marmellata è uno di quegli alimenti ancestrali, che ci riportano all’infanzia e risvegliano i nostri ricordi di bambini. Qui potrai sbizzarrirti per quanto riguarda la frutta da utilizzare e anche con i vasetti potrai dare libero sfogo alla tua creatività. Però se vuoi essere originale e fuori dal comune ti consigliamo di fare una marmellata di verdure, come ad esempio di pomodoro, di cipolla o di peperone. Potrai regalarla a qualcuno che ama molto i formaggi e potrà così fare una degustazione gourmet; Verdura sott’olio . Anche questa è un’idea veramente molto originale e anche qui puoi tranquillamente sbizzarrirti sia nella preparazione che nella decorazione dei vasetti, per esempio realizzando un copri tappo con materiali speciali. Se poi legherai anche un bigliettino intorno al tappo con una frase scritta ad hoc per la persona che riceverà il regalo sarà tutto veramente impeccabile e gradito;

. Anche questa è un’idea veramente molto originale e anche qui puoi tranquillamente sbizzarrirti sia nella preparazione che nella decorazione dei vasetti, per esempio realizzando un copri tappo con materiali speciali. Se poi legherai anche un bigliettino intorno al tappo con una frase scritta ad hoc per la persona che riceverà il regalo sarà tutto veramente impeccabile e gradito; Olio aromatizzato. Questo è un regalo molto raffinato e anche un po’ più costoso perché la materia prima, cioè l’olio, è un po’ più costosa. Per aggirare l’ostacolo puoi reperire delle boccette da 0,25 cl e puoi realizzare tre tipi di olio aromatizzato: all’aglio, al rosmarino e al peperoncino. Prova a fare un pacchetto e questo tris di oli ti farà fare un vero figurone.

Beauty routine: spunti originali per un regalo coi fiocchi

I prodotti di bellezza sono sempre molto graditi, specialmente da chi tiene molto al proprio corpo o alla propria pelle.

Lo sapevi che ci sono molti elementi naturali che se mixati tra loro danno vita a prodotti di bellezza incredibilmente efficaci? Qui ti daremo qualche idea simpatica e soprattutto profumatissima per realizzare il regalo perfetto per la tua amica o per la tua mamma.

In questo caso devi munirti di vasetti gradevoli alla vista nei quali mettere i tuoi comporti. Poi, una volta pronti, non dimenticare mai di allegare un bigliettino che contenga una frase speciale e personalizzata per chi riceverà il tuo regalo.

Scrub . Fare uno scrub in casa è facilissimo e si possono usare veramente un sacco di prodotti presenti nella cucina. Qui ti proponiamo due opzioni: puoi realizzarne uno al caffè con due cucchiai di caffè e due cucchiaini di olio naturale oppure con lo zucchero di canna con due cucchiai di zucchero di canna e due cucchiai di miele. Mescola bene tutti gli ingredienti e il gioco è fatto;

. Fare uno scrub in casa è facilissimo e si possono usare veramente un sacco di prodotti presenti nella cucina. Qui ti proponiamo due opzioni: puoi realizzarne uno al caffè con due cucchiai di caffè e due cucchiaini di olio naturale oppure con lo zucchero di canna con due cucchiai di zucchero di canna e due cucchiai di miele. Mescola bene tutti gli ingredienti e il gioco è fatto; Maschera viso e labbra. Si tratta di un’idea di semplice preparazione ed è anche molto gustosa per la pelle, a base di cacao e yogurt renderà la pelle luminosa e morbidissima.

Ti basterà unire un cucchiaio di yogurt bianco con tr cucchiaini di cacao amaro. Mescola bene e versala nel vasetto.

Si tratta di un’idea di semplice preparazione ed è anche molto gustosa per la pelle, a base di cacao e yogurt renderà la pelle luminosa e morbidissima. Ti basterà unire un cucchiaio di yogurt bianco con tr cucchiaini di cacao amaro. Mescola bene e versala nel vasetto. Tonico. Il tonico è un elemento imprescindibile per la skincare perché rinfresca e purifica la pelle. Lo sapevi che lo puoi realizzare in casa in modo semplice e con elementi naturali fantastici? Ecco, assicurati di avere delle bottigliette graziose nelle quali versare il composto. Ti basterà unire un bicchiere d’acqua con due cucchiaini di limone o di aceto di mele. Scekera e versa.

Ago, filo e molta creatività

Lavorare a maglia è un’abilità che non tutti possiedono. Se tu sei tra quei pochi eletti che sa come realizzare un indumento con i ferri allora sei veramente fortunato perché potrai realizzare dei capi d’abbigliamento ma non solo.

Sciarpa . Questo è il più comune tra i regali natalizi ma se è un prodotto artigianale e lavorato a mano sarà sicuramente molto speciale. Visto che si tratta di un regalo la cui realizzazione richiederà molto tempo ti consigliamo di partire in anticipo a lavorarci. Compra dei gomitoli dai colori sgargianti per realizzare un prodotto originale e “unconventional”;

. Questo è il più comune tra i regali natalizi ma se è un prodotto artigianale e lavorato a mano sarà sicuramente molto speciale. Visto che si tratta di un regalo la cui realizzazione richiederà molto tempo ti consigliamo di partire in anticipo a lavorarci. Compra dei gomitoli dai colori sgargianti per realizzare un prodotto originale e “unconventional”; Cuscino . I cuscini sono un complemento d’arredo che può rendere la casa molto cool o può dare un tocco di calore e colore. Ti consigliamo di prediligere stoffe con motivi geometrici, floreali o etnici. In questo caso il consiglio è: more is more;

. I cuscini sono un complemento d’arredo che può rendere la casa molto cool o può dare un tocco di calore e colore. Ti consigliamo di prediligere stoffe con motivi geometrici, floreali o etnici. In questo caso il consiglio è: more is more; Maglione. Il maglione è sicuramente un classico regalo di Natale e realizzarlo ai ferri non è per nulla semplice. Per questo ti consigliamo di cimentarti in questa avventura solo se sei particolarmente abile a lavorare a maglia. Se sì allora progetta il tuo maglione dal modello ai colori e mettiti subito a lavoro!

Queste erano le nostre idee fai da te per dei regali di Natale originali e anche economici. Quello che vogliamo dirti prima di lasciarti alle tue preparazioni è che non devi assolutamente trascurare il confezionamento.

Stai molto attento alla carta da regalo e ai nastri che userai per confezionare il tuo regalo. Se vuoi essere originale a tutti i costi puoi utilizzare i fogli di giornale al posto della classica carta da regalo ma in questo caso dovrai essere molto abile nel confezionamento. Al posto del classico nastro, invece, potresti usare dello spago.

Questi erano i nostri consigli preziosi per regali fai da te originali e soprattutto economici. Non ti resta che metterti subito al lavoro e dare libero sfogo alla tua creatività. Prima di salutarti però ricorda che un regalo fatto con amore è degno di essere definito tale!

