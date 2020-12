Anna Tatangelo stratosferica, seno da impazzire: boom di visualizzazioni – FOTO

Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di foto in cui appare in grandissima forma: le sue forme esplodono mentre si allena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La reginetta del rap sta attirando una serie di like mentre pubblica le sue Instagram stories. Anna Tatangelo sta attraversando un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale sia per quanto riguarda il suo look. Nonostante il periodo di lockdown la ex compagna di Gigi D’Alessio non si perde d’animo e continua ad allenarsi mentre mostra il fisico in una serie di selfie allo specchio. Anna si regala momenti di relax intervallati da altri di duro lavoro. Il suo prosperoso seno è messo in evidenza da un top stretto: addominali scolpiti e pancia piatta completano il quadro d’autore. I suoi follower sono ormai abituati a vederla nelle nuove vesti di rapper dopo un passato costellato di partecipazioni e successi a Sanremo con canzoni di tutt’altro genere. Il look è completamente diverso da prima: da tempo ormai ha detto addio al nero corvino per lasciare spazio al biondo dei suoi lunghi capelli.

Il prossimo appuntamento con Anna Tatangelo

Potremo continuare a vedere Anna Tatangelo come giudice di All Together Now sabato sera. Il programma condotto da Michelle Hunziker ha avuto una “promozione”: non andrà più in onda il mercoledì sera ma passerà direttamente in prima serata nello spazio che di solito è dedicato ai programmi di Maria De Filippi come ‘Amici’, ‘Tu si que Vales’ e ‘C’è posta per te’. Un posto d’onore per il talent musicale che ha scavalcato il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e la casa più spiata d’Italia andranno in onda lunedì e venerdì. L’appuntamento imperdibile con Anna Tatangelo è riservato a tutti gli appassionati della sfida musicale, che è giunta alla sua terza edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Insieme a lei ci saranno, oltre alla simpaticissima conduttrice Michelle Hunziker, gli altri tre giudici: J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

