La bella attrice spagnola Rocío Muñoz Morales si è esibita in un balletto sui social network dedicato a tutti i suoi tantissimi follower

Sulle note di Perfect di Ed Sheeran l’attrice Rocío Muñoz Morales ha regalato a tutti i numerosi fan su Instagram un balletto al cardiopalma. La bella spagnola nativa di Madrid è nei camerini di un noto brand italiano e indossa una gonna lunga nera plissettata e un cardigan dello stesso colore. Mentre si scatena sulla musica remixata del cantante britannico i fan non possono che ammirare il suo fisico asciutto. Rocío è una donna che senza scoprirsi molto riesce ad essere ammaliante, attirando le attenzioni in chi guarda. Oltre al video c’è anche una foto dove il pubblico può ammirare la bella attrice nella sua interezza. Immagini che sono un piccolo invito anche a distrarsi e concedersi qualche capriccio in questo periodo di pandemia, ispirandosi all’outfit della bellissima Morales.

Il video di Rocío Muñoz Morales

La bella attrice di Madrid è sposata dal 2013 con il collega italiano Raul Bova. Dalla loro unione sono nate due splendide bambine, Luna e Alma. In una recente intervista all’ ‘Ansa’, la conduttrice televisiva ha raccontato che il segreto del suo fisico asciutto è rappresentato dall’amore per lo sport e lo yoga. Anche in questo periodo in cui tutti siamo costretti a stare più tempo in casa, Rocío Muñoz Morales non ha rinunciato all’attività fisica correndo e praticando l’antica disciplina indiana che, come ha affermato, è meglio di una seduta dallo psicoanalista. La Morales non rinuncia inoltre a un piatto di pasta al ragù e a un bel dessert, confessando di essere molto golosa.

La spagnola non ha mai seguito una dieta ma si è sempre dedicata a un corretto stile di vita, che comprende anche la corsa, passione eredita da suo padre, che fino a 70 anni non ha mai smesso di fare jogging.

