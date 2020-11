Sabrina Salerno, una posa così non si era mai vista prima. Strepitosa | FOTO

L’ultimo scatto di Sabrina Salerno ha mandato i followers in visibilio: a testa in giù, la cantante sfoggia un fisico mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Per Sabrina Salerno, il mondo sembra più bello se ammirato da un’altra prospettiva. La stessa cantante, postando uno scatto della sua sessione di allenamento, si mostra intenta ad eseguire una posa “a testa in giù”. E la postura assunta dalla Salerno non fa altro che valorizzarle il fisico statuario: le gambe, fasciate da degli shorts, sono toniche ed affusolate. Sabrina, per i suoi followers, è una vera e propria bomba sexy, anche se capovolta!

“Eri una super ragazza, ma sei diventata un donna strepitosa…” – le dichiara un utente.

LEGGI ANCHE> Sabrina Salerno, maglia nera trasparente. Fan ammaliati dalle sue curve | FOTO

Sabrina Salerno: “Mi manca la palestra”. Ma le curve sono favolose!