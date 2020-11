Lo strano caso del monolite misteriosamente scomparso dal deserto

Un monolite di metallo è apparso e scomparso misteriosamente. L’evento è accaduto nel deserto dello Utah, Stati Uniti.

Lo strano caso del misterioso “monolite di metallo” ha appena subito una nuova e incredibile svolta. Il blocco sporgente triangolare, alto più di tre metri, è di origine sconosciuta. La sua recente scoperta nel deserto dello Utah negli Stati Uniti occidentali, è stata altrettanto inspiegabile. L’alone di mistero continua: l’oggetto è stato dichiarato scomparso dalle autorità locali lo scorso sabato, 28 novembre. L’enigmatica rimozione del monolite è stata formalizzata dall’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, luogo in cui la sera prima della scomparsa sono giunte “testimonianze credibili” sulla demolizione dell’oggetto da parte di ignoti. Resa nota la notizia, il mistero che avvolge apparizione e scomparsa del metallo è divenuto in breve tempo virale sui social networks.

LA SCOMPARSA DEL MONOLITE È ANCORA UN MISTERO

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely ‘out of this world’…@KSL5TV #KSLTV #Utah Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

L’ufficio locale ha annunciato attraverso un comunicato di non aver mai pensato di rimuovere la struttura poiché quest’ultima “è considerata proprietà privata”. Inoltre, gli agenti hanno ribadito che non indagano su tali reati, poiché i crimini della zona sono gestiti esclusivamente dallo sceriffo locale. Attualmente è quindi molto difficile saperne di più. Eppure, la scomparsa del misterioso oggetto non fa altro che alimentare le precedenti speculazioni dapprima relative alla sua apparizione. La scoperta del monolite era avvenuta a metà novembre, a seguito di una panoramica messa in atto delle autorità per contare gli esemplari di mufloni del posto.

Molti utenti di internet hanno gridato alla somiglianza della struttura triangolare con gli strani monoliti extraterrestri del film di Stanley Kubrick “2001, Odissea nello spazio”.

Fonte Cnews.fr