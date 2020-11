Chiara Ferragni e Fedez: lui si fa sfuggire il nome per la bambina. Ieri mentre Federico accarezzava il pancione di sua moglie, ha rivelato il nome: “La chiameremo Gennarah con l’H”

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia più amata del mondo dei social. Si sono messi insieme nel 2016, dopo che lui l’ha citata in una canzone ed è riuscito così ad attirare la sua attenzione. I due si sono sentiti sui social per un po’, poi sono usciti insieme per un appuntamento e da allora non si sono più lasciati. La loro storia è diventata subito importante, al punto da spingere Federico chiederla in sposa dopo pochi mesi all’Arena di Verona. Poi è arrivato Leone e da lì sono diventati una vera e propria famiglia.

Chiara Ferragni e Fedez aspettano la loro seconda figlia: il nome scelto da Federico però ai fans non piace affatto

Il loro matrimonio ha fatto sognare migliaia di persone: si sono promessi amore eterno circa un anno dopo. Sono passati due da quando si sono sposati e circa un mese fa hanno annunciato di aspettare una seconda figlia. Era nell’aria da un po’, i loro fans più attenti lo avevano capito. Li vedevano più affiatati negli ultimi mesi, più felici, e chi li segue da tempo sa che parlano spesso di volere una famiglia allargata. Il secondo bambino sarebbe arrivato presto, era questione di tempo.

Stavolta sarà una femmina ad allietare le loro vite e ieri, mentre Federico accarezzava il pancione di sua moglie, ha cominciato a chiamare la bambina: “Ciao Gennara! La chiaremo Gennara con la H”. Chiara, ovviamente, ha rifiutato la sua proposta.