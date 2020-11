Showgirl napoletana in lutto, addio alla persona più importante

Raffaella Fico, showgirl napoletana, saluta per l’ultima volta la mamma. Francesco Fredella annuncia la morte della signora Antonietta

Raffaella Fico ha perso la mamma, la signora Antonietta è morta due giorni fa. Perdere qualcuno è sempre doloroso, ma perdere la persona più importante della propria vita lo è ancora di più ed ora la showgirl napoletana si trova a salutare per l’ultima volta l’adorata mamma. Ad annunciarlo è stato Francesco Fredella nel corso del programma che conduce RTL 102.5 News. Una perdita improvvisa difficile da accettare.

Il dolore della showgirl napoletana

Un legame forte e duraturo, che neanche la morte potrà spezzare. Quello tra madre e figlia è per sempre e Raffaella Fico lo sa. Da parte della showgirl neanche un post su Instagram, non ha voglia di parlare, di raccontare, in queste circostanze c’è poco da dire…la sofferenza e il malessere prendono il sopravvento. Era molto legata alla mamma, che l’ha lasciata improvvisamente, ed ha ereditato da lei il forte senso della famiglia. Ora che anche la showgirl ha una figlia, la piccola Pia, nata dalla storia d’amore con Mario Balottelli, sa cosa significa essere madre. Alla piccola sta insegnando quei valori che la signora Antonietta ha tramandato a lei.

Solo una settimana fa la Fico aveva condiviso con i fan la nascita del suo nipotino e oggi si trova invece a combattere il dolore, la perdita della mamma la sta facendo molto soffrire.

