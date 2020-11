Esce allo scoperto, Ilary Blasi. La conduttrice televisiva di Mediaset rivolge parole al miele ad un altro, e non si tratta affatto di suo marito.

Visualizza questo post su Instagram Unico uomo della mia vita ❤️tanti auguri per questi 15 anni pieni di te Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 1:05 PST

Per tutto il mese di ottobre, Ilary Blasi si è chiusa in quello che è un vero e proprio silenzio social. La showgirl, da tanti anni conduttrice di successo di svariati programmi di Mediaset, ha vissuto un periodo molto complicato nelle ultime settimane.

Dapprima c'era stato un triste lutto da dovere affrontare, che ha riguardato la scomparsa del suocero. Il marito Francesco Totti aveva infatti subito la perdita dell'amato papà, Enzo, avvenuta poco prima della metà di ottobre. Pochi giorni fa poi l'ex calciatore e capitano della Roma era risultato positivo in seguito ad un tampone svolto. A distanza di pochissimo tempo, anche la stessa Ilary ha mostrato la medesima situazione in seguito ad un test. Per fortuna però è arrivato un lieto evento a cancellare di colpo tutto quanto di brutto c'è stato.