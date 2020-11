Francesco Totti positivo, le lacrime di Ilary Blasi – FOTO

Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid. La moglie del campione si mostra su Instagram in lacrime

È di poche ore fa la notizia della positività al Covid di Francesco Totti e Ilary Blasi. I due si troverebbero in isolamento fiduciario nella loro villa: mentre Ilary risulta asintomatica, Francesco ha manifestato nei giorni scorsi alcune linee di febbre.

La conduttrice, pubblicando delle stories su Instagram, si è mostrata in tiro e favolosa come sempre. Il filtro da lei adoperato, tuttavia, è indice del suo vero stato d’animo: Ilary, infatti, simulava le lacrime, simbolo del momento difficile che sta attraversando insieme a suo marito.

Ilary e Totti positivi al Covid: le condizioni di salute

Visualizza questo post su Instagram A te che hai reso la mia vita bella da morire……….AUGURI soul Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Set 2020 alle ore 8:31 PDT

Nelle Instagram stories di Ilary, nessun accenno né alla propria positività, né a quella del marito. Francesco, che qualche giorno fa aveva manifestato alcune linee di febbre, si era sottoposto in via precauzionale al tampone, in seguito risultato positivo. Il calciatore, le cui condizioni di salute sarebbero migliorate, si trova in isolamento fiduciario nella propria villa.

Il “Pupone”, tuttavia, ha preferito non comunicare direttamente di aver contratto il Covid, come invece hanno fatto alcuni ex colleghi. Francesco si sta ora curando da casa, ed è di poche ore fa la notizia della positività di due persone a lui molto care: si tratta della moglie, Ilary Blasi, e della mamma Fiorella.

La conduttrice, nelle Instagram stories pubblicate oggi, è apparsa radiosa e splendente come sempre. Con indosso una tuta scintillante, la showgirl si è mostrata ai suoi followers mentre passeggiava nel giardino di casa. Il primo filtro adoperato, tuttavia, simulava le lacrime nel suo volto: un momento sicuramente non facile per l’amatissima coppia.

Tramite i social, i fan stanno dimostrando a Francesco e ad Ilary tutta la loro solidarietà, inondandoli di messaggi di vicinanza e supporto. Proprio qualche settimana fa, Francesco ha perso l’adorato padre Enzo, stroncato dal Covid.

