Una riflessione scritta da Marina La Rosa su Instagram e rivolta ai suoi followers fa pensare. Si tratta di un pensiero sul quale dovere meditare.

Ha sempre dato l’impressione di essere una donna dal carattere forte, Marina La Rosa. Una che sa sempre quello che vuole, e che sa in che modo agire per ottenerlo. Le sue tante partecipazioni televisive, legate in particolar modo alla primissima edizione del Grande Fratello, nell’ormai lontano 2000, ed a L’Isola dei Famosi in tempi più recenti, hanno confermato tale idea.

La messinese è una persona determinata e capace di affrontare qualsiasi sfida. A questo poi sa aggiungere quello che è tipico delle donne di bella fattura quale lei è: il fascino. E tanto. La 43enne originaria di Messina da parecchio ha un profilo su Instagram che vanta molti followers. Ed a loro lei rivolge delle riflessioni profonde, non di rado espresse nel cuore della notte, quando ci sono le condizioni ideali per mettersi a pensare.

Marina La Rosa, non solo fascino: la sua mente è profonda

In uno dei suoi post di più recente pubblicazione, la siciliana scrive quanto segue. “Ho messo l’acqua alle piccole piantine grasse. Incredibile oggi sia già venerdì, lunedì sembra solo ieri. Adesso mi faccio un caffè e ricomincio tutto da capo. A prendere posizione, a volte, si perde qualcuno. A non prenderla si perde se stessi”. Una elegia a quello che è il proprio io ed un invito ai suoi ammiratori a non sacrificare sé stessi per gli altri, quando non ne vale la pena.

Ed anche se in certe situazioni il prezzo da pagare è alto, bisogna comunque andare avanti e dare voci a quelle che sono le proprie convinzioni. Una riflessione, questa, che è piaciuta proprio a tanti.