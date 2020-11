Come fa Katia Pedrotti ad essere ancora così bella e super tonica? Lei non è più una ragazzina ma è come se lo fosse, il suo segreto è questo.

È tempo di stare di nuovo tutti quanti a casa, purtroppo. Ma Katia Pedrotti arriva in supporto a chi vorrebbe mantenersi – o rimettersi – nella giusta forma. Con l’ultimo Dpcm emanato dal Governo ad inizio novembre allo scopo di contrastare la sempre più dilagante pandemia, palestre e luoghi dove potere allenarsi e fare sport restano chiusi.

Anche uscire di casa per una buona corsetta di questi tempi non appare il massimo, considerando che fa notte prima e che ormai è arrivato il freddo. Ed allora la bellissima Katia ci consiglia un metodo molto semplice per potere impegnare il proprio fisico con la giusta dose di allenamento. “Basta un elastico”, scrive la ex gieffina ed influencer, ricevendo ancora una volta tante manifestazioni di affetto da parte dei suoi followers. E la lombarda ci mostra poi una serie di esercizi a tema da potere svolgere.

Katia Predotti, un fisico al top proprio come quando era ragazza

Correvano i tempo della terza edizione del Grande Fratello quando Katia si fece notare per l’estrema bellezza e l’altrettanto elevato tasso di simpatia. Qualità che non sono sfuggite al marito Ascanio Pacelli, ai tempi anch’egli impegnato nel noto reality show. Oggi i due sono felicemente sposati, e da lungo tempo. La coppia convolò a nozze nel 2005 e nel frattempo ha anche avuto due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, venuto al mondo nel 2013.

Tutti e due sono attivi nel mondo dello spettacolo tra recitazioni in tv, al teatro, presenze in qualità di inviati ed anche con la conduzione di alcuni programmi in radio. Ma quando possono, viaggiano. E dei loro resoconti in giro per il mondo ce ne hanno dato visione sui rispettivi profili Instagram.