Ambra Angiolini si mostra con l’impermeabile e sotto solo un body sexy-FOTO

La Angiolini fa impazzire i suoi fan con un post sensuale che la ritrae con un impermeabile e sotto solamente un body nero sexy

Ambra Angiolini, capelli arruffati, impermeabile sopra e sotto solo un body nero attillato e la mano in aria come a mostrare una vittoria. E la vittoria infatti c’è, da oggi nelle librerie è disponibile il suo libro intitolato Infame. L‘autobiografia dell’attrice in cui racconta le parti più intime di sè mettendosi a nudo davanti ai lettori. Una storia di introspezione e riflessione che ha portato Ambra ad essere ciò che è oggi, dopo aver attraversato le difficoltà della vita.

L’attrice Ambra Angiolini esce oggi nelle librerie con Infame, la sua autobiografia

Un libro dalla copertina gialla con una bocca disegnata davanti e un neo appena sopra, alcuni tratti del viso di Ambra Angiolini sono la copertina del suo primo romanzo, Infame. Nel libro si leggerà di lei, Ambra della sua vita e delle difficoltà che ha attraversato. In particolare affronterà un argomento molto delicato della sua vita, che l’ha segnata ed accompagnata purtroppo per molti anni. Forse non tutti sanno che Ambra Angiolini ha sofferto di una malattia molto grave e troppo spesso ignorata, la Bulimia.

Quella malattia psicologica che porta una persona a non trovarsi bene nel proprio corpo e pertanto la induce a ingozzarsi di cibo per poi vomitarlo subito dopo. In questo modo il corpo non assimila il cibo e quindi non ingrassa. Purtroppo questo disturbo alimentare porta a gravissime conseguenze, infatti il vomito è un atto che lo stomaco induce quando c’è un problema.

Se però questo viene indotto volontariamente dalla persona tutti i giorni e più volte al giorno, si rischia di sviluppare un ulcera allo stomaco che sarebbe un buco che causa anche l’emorragia. Una situazione clinica molto grave, ma non sono solo queste le conseguenze gravi di questa malattia. Ambra ne parla senza maschere nel suo nuovo libro.

