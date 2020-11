Carolina Casiraghi incanta in look total black: sempre più sexy – FOTO

Carolina Casiraghi in un nuovo scatto di grande eleganza e sensualità su Instagram, la influencer e imprenditrice sempre più bella

Nella vita fa l’imprenditrice, anche di grande successo, gestendo gli affari di famiglia tra l’Italia e il resto d’Europa. Impegnata nel ramo delle costruzioni, ma, per hobby, ormai anche influencer altrettanto di grido. Una delle principali sorprese del 2020 su Instagram, un’occupazione presa più che altro come un gioco, ma che le sta garantendo un seguito notevole. Carolina Casiraghi è una delle bellezze più apprezzate ultimamente sui social network. Qualcosa, in termini di sensualità di fronte all’obiettivo, l’ha presa dal ramo materno. La madre infatti era una modella. Carriera che per ora lei non prende in considerazione, ma mai dire mai.

Carolina Casiraghi accende la passione, trasparenze da urlo su gambe slanciate

E intanto, continua a far sognare i suoi fan con scatti notevoli. L’ultimo ce la mostra in un look total black davvero da sballo. Il selfie esalta il suo fisico slanciato, la sua grande eleganza è un quid in più che fa girare la testa.

Le calze trasparenti inoltre evidenziano le sue gambe perfette. Una foto che raccoglie, immancabilmente, like e commenti favorevoli. Del resto, un fascino del genere non è affatto comune, anzi. Carolina sempre più scatenata e l’attesa si trasferisce alla prossima foto, per stupirci ancora.

