L’imprenditrice Carolina Casiraghi ha condiviso una foto che fa letteralmente impazzire i fan, si vede tutto il lato A

Visualizza questo post su Instagram 💕#💗 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 27 Ott 2020 alle ore 1:02 PDT

Carolina Casiraghi ha condiviso una foto in un abito lungo rosa, scollato davanti e con uno spacco vertiginoso. Fa impazzire i suoi follower che la adorano, appare elegante, sensuale e meravigliosa. La Casiraghi condivide spesso foto mostrando il suo bel fisico, tante volte anche in biancheria intima e sicuramente il pubblico maschile approva e apprezza. La donna è raffinata ed elegante, e anche quando mostra il suo corpo non appare mai volgare. Sui social vanta 285 mila followers.

Carriera e Vita privata di Carolina Cristina Casiraghi

Visualizza questo post su Instagram Smile #smilealways #😍 Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 14 Ott 2020 alle ore 11:12 PDT

L’imprenditrice Carolina Casiraghi, che porta il nome e cognome della meravigliosa principessa di Monaco, figlia della stupenda Grace Kelly. Carolina è figlia di un ex modella, infatti la donna ha un pò seguito l’esempio della madre e vorrebbe realizzare questo sogno. Sin da bambina imitava la mamma con le movenze, sta lavorando per poter riuscire ad arrivarci. Tuttavia, quello di fare la modella è un sogno mentre il suo lavoro è di imprenditrice e manager nell’azienda di famiglia, che si occupa di costruzioni e acciaio.

La giovane è anche laureata in Giurisprudenza. Non ama considerarsi un’influencer anche perché non è mai stato un suo obiettivo, il suo successo sui social deriva da un fatto puramente casuale. Ha cominciato ad immortalarsi nella sua casa e a porsi in un certo modo nella telecamera, evidentemente questo è piaciuto a molti utenti. Per lei i social network sono un momento di distrazione, non li prende sul serio.

Visualizza questo post su Instagram raining outside #rain #carolina #❤️ Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 26 Ott 2020 alle ore 7:14 PDT

Carolina sogna anche di aprire una società sua di intermediazione immobiliare. Per quanto ami il suo lavoro, ereditato dalla famiglia, a volte il peso delle aspettative è troppo alto e poi c’è la volontà di creare qualcosa di suo.

