Maria Pedraza, la FOTO in camerino incuriosisce i fan

Ha ventiquattro anni ed è spagnola, sul web tutti la seguono e i suoi fan impazziscono per lei. Stiamo parlando di Maria Pedraza, attrice e ballerina, la star di Elite. La giovane ha esordito dal nulla, quando per caso è stata chiamata a partecipare come protagonista nel film Amar. Il regista Esteban Crespo l’aveva scoperta su Instagram ed è rimasto estasiato dalla sua bellezza. Come dargli torto? Maria è semplicemente stupenda.

Maria Pedraza, foto al naturale…che spettacolo