Elisa Isoardi cuoca provetta, “i quattro salti sono in cucina” – VIDEO ricetta

La bella conduttrice Elisa Isoardi mentre attende la prossima puntata di “Ballando con le Stelle” si consola con la cucina. La video ricetta del kebab

La bella Elisa Isoardi la stiamo apprezzando moltissimo in queste settimane come ballerina a “Ballando con le Stelle” in coppia con Raimondo Todaro con cui si vocifera esserci più che una relazione allieva-maestro. Neppure il brutto infortunio alla caviglia, che ha necessitato riposo e una vistosa fasciatura, l’ha però fermata dall’esibirsi sabato scorso in pista.

Intervistata dai Lunatici, su Rai radio2, Elisa si è confessata e ha fatto sapere tutto ciò che le sta balenando in testa nelle ultime settimane. “I pettegolezzi tra me e Todaro? Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni…”

Elisa Isoardi confessa anche ciò che la spaventa di più in questo momento, ovvero il vociferare sulla fine della relazione con il leader della Lega: “Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Matteo Salvini… Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla”. E sugli ex che richiedono indietro i regali “è una cosa che non può essere considerata dal genere umano, qui c’è proprio una carenza, una lacuna, nell’essere uomo. Glieli avrei ridati tutti e chi se ne frega. Va bene così”.

Elisa Isoardi, il suo kebab è uno spettacolo. La ricetta