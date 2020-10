Valentina Vignali, scatto caliente in black & white: sguardo incandescente – FOTO

Sempre più attiva sui social network, la cestista Valentina Vignali, protagonista di sguardi calienti: i fan estasiati ringraziano

Non finisce mai di stupire la modella sportiva di origini romagnole, Valentina Vignali, sempre presente sui social e mai “caliente” per caso. L’istinto del coraggio e dell’intraprendenza hanno spesso ragione dei misfatti, di cui resta vittima lungo il percorso di vita.

Questi elementi caratterisitci sono il fiore all’occhiello di una personalità femminile molto spiccata, che non intende mai “mollare la presa” sugli obiettivi prefissati. Valentina è ormai una protagonista del mondo dello spettacolo, a “tutto tondo”, avendo fatto del suo personaggio, una vera e propria opera d’arte.

La “dolce” compagnia del fidanzato è il leitmotiv aggiuntivo della sua avvenenza nel campo della fotografia e non solo. Riesce ad abbinare con estrema semplicità l’operosità della personalità con il profilo di professionista, nelle vesti di cestista d’eccellenza. Lei rappresenta il punto di riferimento un pò per tutti coloro che sono entrati a far parte dei suoi progetti di vita. Dai componenti dell’Azzurra Basket VCO, fino alle amicizie di quartiere, testimoni di una disponibilità a “cinque stelle”

Valentina Vignali, cuore impavido sui social: travolgente

Chi non ha ancora imparato a conoscere Valentina Vignali, poco sa della sua audacia, come caratteristica principale degli scatti quotidiani. La modella riminese vanta di un carattere molto estroverso, con capacità uniche di affrontare la vita a testa altissima. Dribbla con maestria le avversità di vita e si eleva senza alcun timore alle attitudini prevalenti.

Ama farsi apprezzare dal pubblico e non a caso ha coronato il sogno che lancia definitivamente le sue ambizioni in ambito mediatico. La costituzione del testo autobiografico “Forti Come Noi” è il canale preferenziale per saperne di più sulla sua vita da modella e sportiva.

Altra frequenza d’onda che non passa inosservata dalle sue parti è sicuramente l’importanza che le riservano i follower sui social network. Il profilo Instagram di Valentina Vignali è in costante sovraffollamento, arrivando a toccare la “bellezza” di 2,3 milioni di ammiratori.

La protagonista del web ha un’attenzione particolare rispetto alla spietata concorrenza delle blogger, in quanto ha dalla sua parte, un aspetto fisico piuttosto significativo. Non si tratta del solo “frutto” degli allenamenti, ma anche di un “pizzico” di benevolenza da parte delle divinità di bellezza, attorniate al suo personaggio.

L’ultimo scatto in sequenza rivela una Valentina in formato caliente, abbandonata ad un fascino a dir poco “letale“.

Visualizza questo post su Instagram Pensavo fosse amore invece erano guai Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 27 Ott 2020 alle ore 11:07 PDT

La definiscono la “felina” del momento, in un contesto “balck&white“, dove a sfigurare questa volta è lo sguardo profondo che colpisce dritto al cuore dei follower, completamente incantati dalla sua travolgente bellezza

