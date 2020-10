Dopo aver rimandato l’entrata dei nuovi concorrenti per un sospetto di positività al Covid, Alfonso Signorini sembra confermare un quarto nome per la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip

Era tutto pronto per l’entrata dei tre nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Lunedì scorso Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma avrebbero dovuto varcare la porta rossa di Cinecittà, ma questo non è accaduto. A pochi minuti dalla diretta infatti sembra che sia giunta la notizia di una sospetta positività da parte di uno dei tre vip che necessitava ulteriori verifiche. Per tutelare la salute di tutti Alfonso Signorini ha rinviato la loro entrata a data da definirsi.

Sebbene Bettarini e la Salemi abbiano confermato attraverso i social di essere risultati negativi, bisognerà capire cosa accadrà nella puntata di venerdì. Ma proprio il conduttore ha dichiarato che a differenza loro, un quarto vip sarebbe pronto a entrare in casa.

L’entrata di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip

Era stato annunciato nel cast originale di questa edizione del Grande Fratello Vip ma pochi giorni prima dell’inizio della trasmissione Paolo Brosio è risultato positivo al Covid. La sua situazione è peggiorata nel corso delle settimane tanto da aver avuto la necessità di passare venti giorni ricoverato in ospedale. Poi la notizia della sua guarigione dopo due tamponi consecutivi risultati negativi e la conferma che avrebbe potuto finalmente iniziare la sua esperienza.

Nonostante Alfonso Signorini abbia annunciato l’entrata di altri tre nomi, a loro si aggiungerà proprio Paolo Brosio. Il conduttore ha rivelato in anteprima che sarà lui ad entrare venerdì nella casa. Questa volta i piani andranno come prestabilito? Il conduttore dopo la puntata di lunedì ha raccontato di aver dovuto cambiare la scaletta a pochi minuti dalla messa in onda, poiché era stato previsto molto spazio da dedicare ai nuovi ingressi.

Ora sembra essere tutto pronto almeno per l’entrata in scena di Brosio, ma questo Grande Fratello sembra abbia una preferenza per i colpi di scena. Per capire cosa avverrà l’appuntamento è su Canale 5 per venerdì sera.

