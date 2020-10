Allerta alimentare, nuovo prodotto ritirato dal mercato: contiene ossido di etilene

Nuovo richiamo sul sito del Ministero della Salute: è stato ritirato dal commercio un lotto del Sesamo dorato a marchio Zorzi a causa di un rischio chimico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup in data: 27 Ott 2020 alle ore 12:02 PDT

Nuova allerta del Ministero della Salute per alcuni lotti di prodotti a base di sesamo a causa di una contaminazione da ossido di etilene.

Il marchio di identificazione è l’azienda Zorzi dal 1828 sita in via Umbria 14 Monselice (PD) mentre la ragione sociale dell’OSA – nome col quale il prodotto è commercializzato – è B.F Agro-Industriale Srl.

LEGGI ANCHE -> Allerta Alimentare. Ritirato prodotto dalla vendita per rischio salmonella

Si tratta del lotto 861311320 con scadenza 31.10.2021 venduto nelle confezioni da 500 grammi. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale al 27 ottobre 2020, tuttavia sull’avviso di richiamo la data riportata è quella del 20 ottobre 2020.

Il motivo del richiamo è il superamento del LMR del pesticida ETO – Ossido di Etilene (ivi compreso il 2-cloroetanolo): tale informazione è stata comunicata dal fornitore dell’azienda. Nelle avvertenze del richiamo non è specificato se riconsegnare il prodotto nel supermercato dove è stato acquistato per un rimborso, ma va da sé che se si ha in casa il lotto in questione di questo prodotto non vada consumato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter