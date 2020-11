Selvaggia Roma è una dama bianca, che forme ragazzi. Bellezza-FOTO

Selvaggia Roma stupenda in bianco è davvero bellissimo, condivide uno scatto su Instagram e incanta i follower

L’influencer Selvaggia Roma è sempre bellissima, anche nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram in cui appare raggiante in un abito bianco. La bella influencer dopo l’uscita dal programma Temptation Island, ha apportato qualche modifica al suo corpo che sicuramente l’ha resa più sensuale. La Roma infatti è intervenuta sulle labbra, gonfiandola e anche sul seno con una mastoplastica additiva. Per il fisico invece è frutto di duro allenamento che da anni pratica.

Selvaggia Roma entrerà nella casa del Grande Fratello Vip dopo alcuni problemi

Selvaggia Roma doveva entrare nella casa del Grade Fratello Vip settimane fa, tuttavia a causa di diversi casi di positività dei nuovi concorrenti, hanno dovuto effettuare tamponi a tutti. Selvaggia era risultata positiva e dopo un periodo di 10 giorni di isolamento fiduciario, ha ripetuto il tampone ed è risultato finalmente negativa. Linfluencer si è detta felicissima al pubblico si Instagram e non vede l’ora di entrare nel reality.

Conferma infatti che il suo ingresso nella casa non è mai stato annullato, ma sono posticipato. La Roma ha dimostrato di avere un carattere molto forte, sia dalla sua partecipazione a Temptation Island, con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo che aveva fatto arrabbiare la fidanzata per l’avvicinamento alla tentatrice Desiree Maldera. I due erano usciti insieme nonostante ci fossero delle grosse crepe nel loro rapporto, per poi lasciarsi poco dopo.

Lui oggi è fidanzato con Antonella Fiordalisi e lei invece al momento pare essere single dopo aver conclusa la sua storia d’amore con Luca Muccichini. Sarà dunque una concorrente temibile e che porterà scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip o invece si dimostrerà un’altra e scopriremo lati nascosti di Selvaggia? Staremo a vedere.

