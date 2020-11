Vite al Limite. Lindsey Witte, 294 kg. Totalmente un’altra persona

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Lindsey Witte

Lindsey Witte è la protagonista della seconda puntata dell’ottava stagione del popolare programma tv, in onda su Real Time, Vite al Limite.

Il copione della vita di Lindsey che l’ha portata a gravi problemi di obesità, è simile a quello di molti altri pazienti con lo stesso problema. La donna (39 anni, originaria di Hills, nell’ Iowa) ha avuto difficoltà derivate dal peso fin da bambina. Ha subito il trauma di vivere con un padre estremamente violento. Questa situazione l’ha portata a malsane abitudini alimentari, ricercando nel cibo il sostegno e il conforto di cui aveva bisogno.

Da adulta si è sposata con Paul; anche con lui le cose non sono andate nel migliore dei modi. L’uomo doveva affrontare infatti una dipendenza da alcool, aggravato dal doversi sobbarcare le cure di Lindsey, costretta alla semi immobilità per via del suo peso.

La donna ha deciso così di rivoluzionare la sua esistenza e si è recata a Houston, nella clinica del celebre chirurgo bariatrico Nowzaradan, per poter tornare in salute. In gioventù, all’età di 20 anni, la donna si era già sottoposta ad un intervento per la perdita dl peso ma, pochi anni dopo, aveva ripreso tutti i chili che aveva smaltito.

LEGGI ANCHE -> Rai, colpo da maestro per la De Filippi: l’amato volto potrebbe passare alla concorrenza

Il suo percorso è stato da manuale. Si è impegnata con tutta se stessa per perdere da sola il peso necessario a darle il via libera per affrontare la procedura di bypass gastrico. Traguardo assoluamente raggiunto. Alla fine dei 12 mesi in cui è stata seguita dalle telecamere di Vite al Limite, sappiamo che Lindsey ha perso 96 kg, arrivando al peso di 198 kg.

Tornata alla sua vita di tutti i giorni, non ha smesso d’impegnarsi. Ha continuato la dieta, fatto esercizio fisico e ritrovato armonia ed intimità con il marito Paul. La sua esistenza ha ripreso un corso agevole e felice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter