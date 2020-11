Un posto degno di significato da parte di Aurora Ramazzotti ci mostra la ragazza mentre fa una confessione significativa su di sé.

Da un pò di tempo Aurora Ramazzotti è la testimonial di Mulino Bianco. E questa partnership ha portato alla pubblicazione di contenuti molto divertenti su quello che è il profilo Instagram della ragazza.

L’umorismo che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è capace di sfoggiare è in effetti un qualcosa in grado di fare la differenza. In uno degli ultimi post però si affronta una tematica importante, che riguarda le difficoltà legate al mondo della musica. Purtroppo la grave pandemia che si è scatenata in Italia e nel mondo ad inizio 2020 ha ripreso a cavalcare veloce nel corso delle ultime settimane. La circolazione del virus non si è mai fermata e ha causato difficoltà enormi in tanti settori, tra i quali quello della musica.

Aurora Ramazzotti, la semplicità così efficace del suo messaggio

Da parte di Aurora arriva un messaggio importante a sostegno di un settore colpito in maniera implacabile dalla crisi. Perché la pandemia questo ha portato: crisi. Sociale, ma anche culturale, politica ed economica. Non ci sono stati più concerti dal vivo con il pubblico, con tutte le difficoltà del caso legate ai lavoratori del comparto. Ma la musica non può e non deve essere fermata. “Continuiamo ad ascoltare musica”, dice lei. Che la indica come una delle componenti più importanti della sua vita, ed alla quale non può rinunciare.

Un messaggio che i suoi ammiratori hanno recepito al meglio. Ed in tanti mostrano di pensarla esattamente come lei. Non manca poi chi le fa i complimenti per la semplicità e la genuinità mostrate ogni volta.

