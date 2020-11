Bellissima Sofia Lorenzini. L’ex concorrente di ‘Uomini e Donne’ si toglie i vestiti e consola i followers bloccati in casa: “Nuovo lockdown”.

Visualizza questo post su Instagram Ogni foto racconta qualcosa questa dice : BACK to quarantena Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini) in data: 6 Nov 2020 alle ore 4:34 PST

È scattato un lockdown in versione ‘light’ in tutta Italia. E Sonia Lorenzini, come tutti noi, fa sapere che rimarrà a casa almeno per tutto il mese di novembre. Il nuovo Dpcm comunicato dal Governo ad inizio mese informava tutti della necessità di istituire delle zone di rischio nelle varie regioni a seconda dell’impatto del contagio.

E fino al prossimo 5 dicembre verranno intraprese delle restrizioni che limiteranno la libera circolazione delle persone. Una cosa che purtroppo si rende necessario per cercare di fermare la pandemia e per impedire il sovraccarico degli ospedali e delle strutture sanitarie. La bella Sofia così è in modalità lockdown. Lo fa sapere mostrando un suo scatto nel quale apre il frigorifero mentre non indossa nulla. Di lei si vede la schiena totalmente scoperta.

Sonia Lorenzini, un fisico che fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Continuano a correre anche quando sono liberi 🍀 Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini) in data: 5 Nov 2020 alle ore 3:42 PST

Ed i suoi ammiratori non pensano ai problemi o ad altro, il loro unico pensiero è posare gli occhi su di lei. La influencer lombarda mette in mostra un corpo da schianto. E questo fa capire anche perché fosse ambita ai tempi della sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’.

C’è anche chi mostra perplessità e le chiede per quale motivo lei si faccia ritrarre senza veli. “Ce n’era proprio bisogno?”, domanda qualche follower. Ma Sonia è così, si esprime in base alle sensazioni che sente e non si piega a nessuna convenzione.