Ferragnez: la trovata geniale ed il valoroso appoggio a Valentina Pitzalis

I Ferragnez raggiungono la vetta del buon senso ed aiutano Valentina Pitzalis con un’asta sostenendo le ingenti spese legali.

L’imprenditrice milanese Chiara Ferragni ed il marito e cantante rapper Fedez hanno organizzato una raccolta fondi a favore della donna, tragicamente sfigurata NEL 2011 dall’ex marito, Valentina Pitzalis. All’epoca, in seguito al drammatico evento: in cui l’uomo decise di versarle addosso della benzina dandole successivamente fuoco, pareva che ad attenderla nella vita ci fosse soltanto l’indicibile dolore che le ha fatto rischiare la vita. E che avrebbe continuato a fare la sua comparsa a livello emotivo anche a distanza di tempo. Per fortuna, però, Valentina è sopravvissuta. E continua a combattere la sua battaglia. Stavolta a sostenerla concretamente sono due personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche —>>> Chiara Biasi, un divano come amante: svela il suo posto preferito – FOTO

Ferragnez: l’asta benefica per Vale e lo stop alla violenza sulle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Pitzalis (@valentinapitzalisreal)

La coppia più famosa del web ha deciso di organizzare una raccolta fondi su eBay a nome di Valentina. Vista l’ingente quantità di denaro che dovrebbe sborsare a sue spese per far fronte alle battaglie legali. L’intera somma ammonterebbe a circa 98mila euro, e pare che la raccolta benefica abbia con estrema gioia superato di gran lunga i 12mila.

La suddetta asta in aiuto della donna ha avuto inizio con una donazione da parte dei Ferragnez, per vedere la sua continuazione attraverso un pomeriggio da trascorrere sulla piattaforma in loro compagnia. Già in passato, ed in maniera particolare nelle ultime settimane, vista la concomitanza con il 25 novembre, i due avevano già esposto il loro parere in merito alla violenza sulle donne e agli epiloghi tragici che comportano le relazioni malsane.

Potrebbe interessarti anche —>>> Natasha Stefanenko: meravigliosa sponsor per il Black Friday, sconti da non perdere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Pitzalis (@valentinapitzalisreal)

La gratitudine della coraggiosa Valentina non ha tardato a farsi sentire. Ha subito espresso l’immensa gioia che le ha procurato questo incredibile gesto di solidarietà, non soltanto femminile, ma di natura prettamente umana. “La grandezza della mia fronte è direttamente proporzionale alla felicità che sento” avrebbe esordito con questa frase soltanto pochi giorni fa, è probabile la positività fosse già sulla strada giusta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.