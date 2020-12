L’attrice Natasha Stefanenko sponsorizza gli ultimi sconti in un outfit da non perdere: prodotti di moda luxury firmati L.A. WATER.

L’attrice ed ex-modella russa naturalizzata italiana, Natasha Stefanenko, è la protagonista di un’imperdibile offerta a tempo limitato nel campo della moda. Celebre per aver fatto parte del cast di molte commedie romantiche, tra cui una delle più conosciute è EX – Amici come prima, Natasha nella giornata di oggi si è dedica alla questione sconti. Il brand in questione è L.A. WATER, in particolare su alcuni prodotti di calzatura ed appartenenti alla collezione autunno-inverno di quest’anno, e per questo assolutamente imperdibili.

Leggi anche —>>> Alba Parietti ringrazia l’indimenticabile amico, la moglie sarà gelosa? – FOTO

Natasha Stefanenko in rosso vintage per il Black Friday

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Stefanenko (@natasha_stefanenko)

In un outfit semplice ed al contempo molto elegante, Natasha, con uno sfondo vintage alle sue spalle contornato da fotografie di altre epoche, invita i suoi fan a ricorrere agli ultimi acquisti. Il Black Friday sta per giungere al termine e non è possibile perdere tempo. Tra il maglioncino rosso in tema natalizio ed i jeans sportivi, il vero tocco di classe dell’attrice di origini russe risiede nelle scarpe indossate.

Si tratta di fantastici texani, comodi e alla moda, con tinte differenti e soprattutto da poter indossare nelle più disparate occasioni. A quanto pare i suoi preferiti sono degli stivaletti a tinta primeggiante nera con delle piccole saette di un colore fiammante.

Potrebbe interessarti anche —>>> Chiara Biasi, un divano come amante: svela il suo posto preferito – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Stefanenko (@natasha_stefanenko)

In conclusione, Natasha invita i suoi followers su Instagram ad accedere al link che conduce ai suddetti sconti direttamente dalle sue stories. Nella didascalia dello scatto ha inoltre incalzato i suoi fan in questo modo:”C’è ancora tempo fino a mezzanotte, dopodichè…Cenerentola insegna…“, e se è lei a dirlo, non c’è dubbio, piuttosto c’è da fidarsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.