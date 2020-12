Alba Parietti ringrazia l’indimenticabile amico. La moglie sarà gelosa ? – FOTO

Alba Parietti pubblica sul suo profilo Instagram un sentito ringraziamento a un pilastro della televisione italiana. Scopriamo il motivo

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv (Cairo Editore), diretto da Riccardo Signoretti. La rivista si propone di mettere il focus sui protagonisti e i principali fatti del panorama televisivo italiano a 360°. Quale migliore esperto, dunque, del giornalista romano che è uno dei pilastri portanti del settore e che indubbiamente conosce tutti i retroscena.

Una spettatrice sa che non potrà ricevere risposta migliore e più esaustiva se non quella che proviene proprio da Maurizio Costanzo. Dunque proprio a lui chiede: “Perché Alba Parietti, ottima professionista, è relegata da anni al ruolo di opinionista e non le viene affidato un programma tutto suo?”

Il marito di Maria De Filippi (altro nome ‘di potere’ dei palinsesti televisivi) non si esime dall’esprimere il suo punto di vista. Alba Parietti è un volto storico del piccolo schermo italiano. Ha mosso i primi passi nello spettacolo negli anni ’70 ma è nel decennio successivo che è spopolata, imponendosi sempre di più nei cuori degli spettatori. Bella, di talento, con un carattere frizzante, una personalità forte ed arguta. Maurizio Costanzo stesso sottolinea come la sua presenza comporti un valore aggiunto ogni volta che appare in una trasmissione in cui è ospite.

Perchè dunque da tempo non le si affida una conduzione? Il giornalista romano non dà torto alla spettatrice che si pone questa domanda. Si adduce l’ipotesi che non dipenda solo dalla diretta interessata. Una cosa è certa, dichiara Costanzo: “Di sicuro una come Alba Parietti saprebbe stupirci con il suo carattere.”

La showgirl e presentatrice torinese ringrazia vivamente per queste parole. I commenti dei follower non fanno altro che supportare la tesi di Costanzo e auspicano per lei più spazio in tv. “A me, cara Alba, piaci perché sei sincera in un mondo dove la falsità la fa da padrona. Bravissima” – scrive un utente. “Sei una gran bella donna e sei una donna con la testa. Hai avuto tanto dalla vita ma, lavorativamente parlando, avresti potuto avere molto di più!”, “Ormai si è capito che in tv “regnano” sempre gli stessi. E’ come in Parlamento che faticano a schiodarsi dalla ‘poltrona’ “ – commentano altri follower.

