Paola Iezzi manda in estasi… che fisico in costume, sublime – FOTO

Paola Iezzi regala una carrellata di scatti ai suoi fan e si mostra in costume ad inizio Dicembre. Sensuale ed affascinante

Negli anni ’90 un’acerba Paola Iezzi si affacciava per la prima volta al mondo della musica pop italiana. Al liceo classico aveva come professore di latino e greco aveva un certo signor Roberto Vecchioni. Fu scoperta dal grande produttore discografico e talent scout, Claudio Cecchetto.

Il suo inizio la vede nelle retrovie come corista di un gruppo che ha fatto storia, gli 883. Il frontman, Max Pezzali, continua a mietere successi ancora oggi. Poi, in duo insieme alla sorella Chiara, arriva il boom.

La vincita a Sanremo Giovani con la canzone Amici come prima l’ha resa celebre. L’uscita negli anni di numerosi singoli e tormentoni hanno fatto ballare milioni di giovani. Vamos a Bailar (Esta vida nueva), A modo mio, Festival, sono alcuni dei loro brani più conosciuti.

Paola Iezzi. Nostalgia d’estate

Dopo un lento allontamento dalle scene in seguito allo scioglimento del duo con Chiara, Paola Iezzi non ha mai abbandonato il suo più grande amore, quello per la musica.

Recentemente ha continuato a produrre EP con collaborazioni di rilievo, l’ultima delle quali risale proprio al 2020 con M¥SS KETA.

La ritroviamo più attiva che mai sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove conta oltre 83mila follower. Oggi propone degli scatti anacronistici con la stagione che stiamo vivendo. Apre infatti il mese di Dicembre con delle foto in costume intero da bagno: una carrellata d’immagini con due mise diverse, una a pois rossi, l’altra con quadratini bianchi e neri. Una diva di altri tempi. Scrive in didascalia: “Just a touch of summer before Christmas” (Un tocco d’estate prima di Natale).

Paola Iezzi non è insensibile alle forti tematiche sociali attuali. Pubblica poche ore dopo un’immagine volta a sensibilizzare sul grave problema della positività da HIV proprio nella Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS. Invita tutti alla prevezione e a fare il test.

