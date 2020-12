Elisabetta Canalis è una tigre vestita di nero, pantaloni stretti da impazzire – FOTO

La bellissima showgirl Elisabetta Canalis propone un outfit tigrato molto aderente su Instagram: follower “impazziti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Un personaggio pubblico con un successo oltre le aspettatie. Così Elisabetta Canalis ha fatto della propria vita e carriera, una vera e propria opera d’arte. Artista a tutto tondo ha conquistato gli italiani con la sua semplicità e intraprendente bellezza.

I fans dell’attrice hanno imparato ad assisterla, durante l’estate, con scatti “roventi” con il mare luccicante della sua amata Sardegna sullo sfondo. Poi il trasferimento in America, dove ora trascorre un periodo di quarantena, come una vera e propria star, in versione “casalinga”.

Le giornate di Elisabetta, all’interno di una villa di proprietà, molto affascinante e lussuosa non hanno mai conosciuto sintomi di inettitudine. Sempre indaffarata nelle faccende di casa, ogni tanto si concede qualche pratica d’allenamento, per tonificare un corpo già “scolpito” e eretto alla perfezione

Elisabetta Canalis, bellezza raggiante: sembra una “cowgirl”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Sempre incantevole e con una bellezza indiscutibile, Elisabetta Canalis ha imparato a conoscere la parte migliore del suo repertorio fisico a suon di allenamenti. Dopo le “fatiche” e il sudore, durante le sessioni in terra al tappetino e a bordo della sua piscina di proprietà, Elisabetta appare ancora più energica e perfetta.

La fama dell’ex velina di Striscia La Notizia ormai è nota a tutti. La stupenda modella di Sassari ora vive in America, ma in passato ha attirato a sè tante attenzioni d’amore. A partire dall’ex calciatore Bobo Vieri, passando per George Clooney, fino alla recente relazione con il comico Maccio Capatonda, che è uscito allo scoperto e ha rivelato in pubblico che “per stare con lei, bisgona firmare un contratto. E io lo feci!”.

Da queste parole al “vetriolo” traspare un aspetto caratteriale pretenzioso della showgirl, che alla parola preferisce mettere davanti a tutto il suo spettacolare fascino e una classe senza eguali. Come l’ultima foto di Instagram che ripropone la showgirl in versione outfit tigrato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

L’aderenza dei pantaloni e del top nero, tipico di una “cowgirl” mettono in risalto i risultati di un lavoro duro e intenso, durante le sessioni di allenamento. I follower non possono far altro che ringraziare ancora una volta Elisabetta Canalis per il talento fuori discussione di una femminilità che vive sempre con il “fuoco” dentro

