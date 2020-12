Isola Dei Famosi: confermate conduzione e data d’inizio del reality

Mediaset ha annunciato i suoi palinsesti per la stagione 2021 e un noto reality farà il suo ritorno su Canale 5 nonostante gli iniziali dubbi: si tratta dell’Isola dei Famosi

Una prima conferma, poi l’indiscrezione su un’ipotetica cancellazione a causa della difficoltà legate alle restrizioni anti Covid. Eppure ora arriva la conferma ufficiale: l’Isola dei Famosi si farà e andrà in onda a partire da febbraio. Lo comunica Mediaset che ha presentato i palinsesti del 2021. Il reality tornerà su Canale 5 in prima sera e andrà a sostituire il Grande Fratello Vip, che chiuderà proprio nel mese di febbraio l’edizione più lunga di sempre. Confermate anche le voci che vedevano un cambio al timone nella conduzione dell’Isola. Ecco chi sostituirà Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2021

Dopo aver condotto alcune edizioni del GF Vip Ilary Blasi guiderà per la prima volta l’Isola dei Famosi che eccezionalmente per questa edizione potrebbe abbandonare l’Honduras e avere luogo in Europa. Il reality andrà in onda di lunedì sera, andando così a occupare il posto che per mesi è stato affidato al Grande Fratello Vip. Il pubblico è curioso e allo stesso tempo eccitato di poter rivedere Ilary alle prese con un reality, dopo aver fatto molto divertire negli scorsi anni.

La presentazione dei palinsesti Mediaset ha riconfermato alcuni programmi come Live Non è la D’Urso che continuerà a mantenere il suo appuntamento domenicale. Il martedì e il mercoledì saranno i giorni dedicati alle fiction italiane, sostituite occasionalmente dalle partire di Champions League. Ottiene la prima serata del giovedì l’amatissima serie Daydreamer, attualmente in onda nella fascia pomeridiana. Infine due ritorni: quello di Scherzi a Parte il venerdì e l’immancabile C’è Posta per Te che andrà in onda come sempre il sabato sera.

Tra novità e ritorni si prospetta su Canale 5 una stagione di forte intrattenimento, situazione sanitaria permettendo.

