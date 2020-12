Tragedia in mattinata: uomo muore investito da un tir mentre attraversa la strada

Un uomo, questa mattina, sarebbe morto dopo essere stato investito da un tir lungo la Pontina, in direzione Roma.

Tragico incidente questa mattina lungo la Pontina all’altezza di Castel Romano (Roma). Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe perso la vita dopo essere stato investito da un tir probabilmente mentre attraversava la strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, di cui non sono state diffuse le generalità. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che adesso dovranno ricostruire quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Roma, tragedia in mattinata sulla Pontina: uomo muore investito da un tir

All’alba di questa mattina, martedì 1 dicembre, un uomo ha perso la vita sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano (Roma), tra il chilometro 26 e il 27. Stando a quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima sarebbe stata travolta da un tir in transito sulla strada mentre probabilmente stava provando ad attraversare la carreggiata. Ricostruzione ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Illeso, come riporta Fanpage, ma sotto shock il conducente del mezzo pesante che si sarebbe subito fermato dopo l’impatto. Non si conosce l’identità della vittima, di cui non sono state diffuse le generalità.

Intervenuti presso il luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi ed hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla circolazione stradale lungo la Pontina. Il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico che è stato deviato, circostanza che ha portato alla formazione di lunghe code in direzione Roma.

