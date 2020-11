Nel pomeriggio di sabato, una donna di 53 anni è morta in un incidente in moto su via Nomentana nel territorio di Mentana, in provincia di Roma.

Una donna di 53 anni è morta nel pomeriggio di sabato in un grave incidente stradale consumatosi su via Nomentana nel territorio di Mentana, in provincia di Roma. La vittima si trovava a bordo della sua moto, che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto alla guida della quale si trovava un uomo di 58 anni. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno trasportato la donna d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco più tardi. Incolume il conducente dell’auto.

Leggi anche —> L’auto finisce contro i contatori del gas, morto un 19enne

Roma, incidente tra auto e moto su via Nomentana: donna di 53 anni perde la vita

Tragedia in provincia di Roma, dove una donna ha perso la vita in uno schianto in moto, avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 novembre su via Nomentana, nel territorio di Mentana. La vittima è Stefania Cola, 53enne titolare di un ristorante a Monterotondo. Stando a quanto ricostruito, come riporta Roma Today, la vittima viaggiava a bordo della sua moto, una Harley Davidson, che, per cause da accertare, si sarebbe scontrata frontalmente con una Fiat Punto condotta da un uomo di 58 anni di Mentana.

Sul posto, dopo il violento impatto, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la donna presso l’ospedale di Monterotondo, dove purtroppo è morta poco dopo il ricovero. Il conducente della vettura, come riporta Roma Today, è rimasto illeso, ma è stato accompagnato in ospedale per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche —> Nuova tragedia stradale: muore ragazza di 16 anni, tre i feriti

Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per la famiglia della vittima colpita dal terribile lutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.