L’auto finisce contro i contatori del gas, morto un 19enne

Indicente stradale mortale ieri a Vigonza nel padovano, a perdere la vita un giovane di 19 anni, grave il guidatore del mezzo

Tragico incidente ieri pomeriggio intorno alle 16 a Vigonza, Padova, in Via Carpane quando, per cause ancora da definire, un’auto è uscita di strada finendo la sua corsa contro i contatori del gas. A bordo della Peugeot 208 c’erano due ragazzi, entrambi residenti nel veneziano, morto Sammy El Fartass passeggero del mezzo.

Allertati dai residenti della zona, sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno estratto i due ragazzi che erano rimasti incastrati nella vettura. Nonostante i medici del Suem 118 abbiamo cercato di rianimare il giovane Sammy per lui niente da fare, è morto poco dopo. Stazionario invece l’amico alla guida, G.T., un coetaneo di Pianiga (Venezia) al momento ricoverato in rianimazione all’ospedale di Padova.

La vettura è finita fuori strada dopo aver divelto due contatori del gas, sull’asfalto non ci sono segni di frenate quindi gli inquirenti stanno vagliando diverse piste per capire il motivo dell’impatto. Attendono che l’amico ferito si riprenda per poter far luce sull’accaduto.

Incidente stradale a Peore: muore ragazza di 16 anni, tre i feriti

Nel fine settimana sono stati diversi gli incidenti in cui hanno perso la vita ragazzi, forse il più grave quello a Preore, frazione del comune di Tre Ville (Trento) sulla SP34. Una 16enne è morta e gli altri tre giovani a bordo sono gravi ricoverati negli ospedali di Trento e Rovereto.

Il 22enne a bordo della Toyota Yaris sarebbe uscito fuori strada finendo contro alcuni alberi, con lui viaggiavano una 16enne di Zuclo deceduta sul colpo, un 22enne di Strembo e una 15enne di Giustino.

Le condizioni delle persone coinvolte sono risultate subito allarmanti tanto che è stato chiamato l’elisoccorso da Trento per il trasporto immediato in ospedale. Sono ancora ricoverati e la prognosi è riservata, non si conosce inoltre ancora il motivo dell’incidente.

