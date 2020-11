Belen Rodriguez nell’ultima puntata di Tu si Que Vales è apparsa con un abito bianco dallo spacco vertiginoso, ma mancava qualcosa

La showgirl argentina Sabato alla finale di Tu si Que Vales era meravigliosa con un abito bianco senza spalline e uno spacco profondissimo che evidenziava lo stacco di coscia incredibile. Tuttavia sembra un deja vu, infatti lo spacco è così profondo da far sembrare che non indossi le mutandine.

Come accadde a Sanremo con l’emblematico vestito che fece discutere per mesi e la famosa farfallina. Si era poi scoperto che indossava un particolare tipo di mutande che permetteva di indossare quel abito, sarà così anche in questo caso.

La Rodriguez nostalgica della fine di Tu si Que Vales, si lascia andare a parole dolci

Belen in onore della finale di Tu si Que Vales, andata in onda Sabato sera ha scritto due parole per salutare anche questa edizione che ha avuto grande successo. “Volevo ringraziare tutti voi per l’affetto che mi dimostrate ogni volta, grazie a voi per l’incredibile risultato ottenuto, sono davvero lusingata”. La showgirl ha poi ringraziato anche i suoi colleghi con affetto. “Un grazie enorme ai miei colleghi Martin e Sakara persone meravigliose con le quali condividere questo palco”.

Ha poi speso delle parole per i giudici dicendo che è una fortuna che in pochi hanno, poter lavorare accanto a loro, perché insegnano molto sul suo mestiere. Infine Belen ringrazia il suo staff e i tecnici del programma oltre che alla sua famiglia che la sostiene sempre. Ha pubblicato poi recentemente, una foto simbolo dell’amore che è nato tra lei e Antonino Spnalbese.

Nella foto sono rappresentate due palme di Ibiza e nella didascalia la showgirl scrive:”Tutto cominciò più o meno da qui”. Taggando poi Antonino e scrivendo “Ibiza”. Il loro amore è dunque iniziato a Ibiza, l’isola che ha rubato il cuore all’argentina che ci trascorre ogni vacanza estiva. Sembra che fra i due sia amore vero, non si separano mai e appaiono affiatati e innamorati.

