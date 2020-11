La Lagerback nel camerino di Che Tempo che fa, è uno splendore con gonna lunga, tacchi e un sorriso smagliante

Filippa Lagerback condivide uno scatto nei camerini di Che Tempo che fa ed appare meravigliosa. La conduttrice lavora nel programma dal 2005, e si occupa di introdurre gli ospiti intervistati da Fazio nelle puntate. La showgirl condivide spesso foto in camerino con outfit incantevoli, non è mai volgare Filippa appare sempre elegante e raffinata nelle sue scelte.

Vita e carriera di Filippa Lagerback

La Lagerback arriva in Italia intorno al 2001 ma già la frequentava dal 1991, cresciuta nel freddo della Svezia tra neve e ghiaccio approda in Italia per fare la modella e poi diventa conduttrice televisiva. Ha fatto lo spot pubblicitario della birra Peroni nel 1993 e quello è stato il trampolino di lancio, dopo è arrivato il film al cinema Silenzio…si nasce di Giovanni Veronesi. Nel 98-99 appare nuovamente in televisione accanto a Fiorello nel Superboll. Ha poi successivamente condotto Candid Angels, Controvento e il Circo massimo. Anche in Svezia ha lavorato come conduttrice per il programma Farmen.

Ha partecipato anche al Festival di Sanremo come proclamatrice, nell’anno condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nel 2013 ha anche pubblicato il suo primo libro, Io pedalo e tu, deriva dalla passione per lo sport e in particolare per la bici. Nella sua vita privata è sempre stata legata a Daniele Bossari, presentatore radio-televisivo sin dal 2001, hanno avuto una figlia insieme Stella. E dopo la partecipazione di Bossari al Grande Fratello Vip i due si sono sposati nel 2018. Durante la partecipazione di Bossari al GF Vip, il conduttore ha confessato di aver trascorso un periodo di grande depressione e che è entrato nel reality anche per quello.

Filippa all’uscita di Bossari dalla casa, è stata intervistata insieme al compagno da Fazio e ha ammesso che non è stato facile stare accanto una persona che non era felice. Ammette anche di non aver capito fino in fondo quale fosse il motivo del suo malessere. Lei pensava di poterlo aiutare ma era un percorso che doveva fare da solo.

