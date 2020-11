Tiziano Ferro, presto delle novità: l’annuncio del cantante

L’annuncio di Tiziano Ferro arriva, come sempre, dai social: il pubblico potrà aspettarsi entro la fine dell’anno una nuova sorpresa da parte del cantante

Nel mese di novembre Tiziano Ferro ha regalato ai suoi fan non poche emozioni. Il pubblico ha avuto finalmente modo di guardare il suo documentario, “Ferro“, disponibile su Amazon Prime Video. La sua storia, senza filtri, raccontata per la prima volta nella sua interezza. Un progetto nato proprio dal desiderio di rivelare tutto ciò che non è mai stato detto e lanciare anche un grande messaggio di forza. Ma non solo, la musica è stata altrettanto protagonista grazie alla pubblicazione del doppio album “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri“. Ora in arrivo ulteriori novità.

L’annuncio di Tiziano Ferro: sul set del nuovo video

Contemporaneamente all’uscita del documentario è stato pubblicato il tanto atteso album di cover di Tiziano Ferro intitolato “Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri“. Il progetto ha voluto riprendere il titolo dell’ultimo disco di inediti, presente in una doppia versione. Tra le cover realizzate dal cantante due sono state già rilasciate come singoli ufficiali: “Rimmel” di Francesco De Gregori seguito da “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato. Prima della fine dell’anno Tiziano vuole regalare un’ultima sorpresa al pubblico e lanciare un nuovo singolo. Al momento non è ancora stato comunicato quale sarà, ma l’artista ha anticipato la notizia annunciando di essere alle prese con un nuovo video.

“Qualcuno ha detto ‘prova abiti?’ Qualcuno ha detto VIDEO NUOVO?!” scrive allegando una foto che lo vede indossare un completo elegante e una sciarpa in preparazione delle riprese. Nelle prossime settimane verrà comunicato al pubblico quale sarà il nuovo estratto dall’album di cover nella quale sono presenti alcuni degli artisti e dei brani che hanno lasciato un’impronta importante nella musica italiana e nella vita di Tiziano.

Da “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini a “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, da “Morirò d’amore” di Giuni Russo ad “Ancora, ancora, ancora” di Mina. Su quale traccia sarà ricaduta la scelta per il nuovo singolo?

