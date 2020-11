Sanremo 2021, Amadeus svela un particolare sulle canzoni del Festival

Amadeus sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Durante un’intervista il presentatore ha svelato un particolare sulle canzoni in gara

Il prossimo Festival di Sanremo sarà presentato da Amadeus e sul palco dell’Ariston insieme a lui ci saranno anche Fiorello e Lorenzo Jovanotti. Il conduttore de “I Soliti Ignoti” ha spiegato in un’intervista al “Messaggero” di aver ricevuto già più di 300 canzoni e ha svelato che nessuna di queste tratta l’argomento del Covid. Il Festival slitterà a marzo e bisognerà sempre aspettare l’evolversi della pandemia da coronavirus per capire come si svolgerà la kermesse canora. Un’edizione indubbiamente particolare che a causa appunto della pandemia è ancora in fase di elaborazione. Spazio come sempre alle canzoni che sono arrivate all’attenzione della direzione artistica. Tutte dovranno essere valutate attentamente prima di poter essere ascoltate sul palco dell‘Ariston.

Amadeus e la prossima edizione di Sanremo 2021

Sulle canzoni che potremo ascoltare durante la prossima edizione del Festival di Sanremo Amadeus non ha lasciato trapelare molto. Si sa soltanto che fra le 300 che sono state proposte nemmeno una parla di Covid. Un segnale forte che nasce probabilmente dalla voglia di lasciare fuori dalle porte del tempio della musica un argomento tanto doloroso di cui purtroppo si parla in ogni momento della giornata da marzo scorso. I punti già confermati da Amadeus sono la partecipazione al Festival di due amici: Fiorello, che come nella scorsa edizione avrà completamente carta bianca, e Jovanotti. Potrebbe esserci anche la sorpresa della partecipazione di Gerry Scotti, l’amato presentatore di Canale 5 avrebbe già dovuto far parte del cast dell’Ariston l’anno scorso ma a causa di impegni di lavoro dovette rinunciare.

Su una cosa Amadeus sembra essere categorico: “il Festival di Sanremo si farà con il pubblico”. Ecco il perché della decisione di spostarlo a marzo nella speranza che, Covid permettendo, la sala possa essere piena.

