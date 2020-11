Maradona, gesto indegno di Lautaro Martinez durante la partita – VIDEO

Il centravanti dell’Inter, durante il match di questa sera, compie un gesto inspiegabile e irrispettoso nei confronti della memoria dell’ex Pibe de oro.

Durante Sassuolo-Inter, match disputato alle 15:00 di quest’oggi e valevole per la nona giornata di campionato, l’attaccante neroazzurro, compie un gesto inaspettato che lascia il pubblico di stucco.

I calciatori scesi in campo, dopo il commovente minuto di raccoglimento, hanno giocato con il lutto al braccio in memoria di Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa nella sua casa di Buenos Aires.

Il fuoriclasse ex Napoli, è morto in seguito ad un arresto cardiorespiratorio, durante la convalescenza per l’operazione alla testa che aveva subito neanche un mese fa.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto sia agli addetti ai lavori che hanno avuto l’occasione di conoscerlo sia agli gli appassionati di calcio che hanno seguito le gesta del più grande calciatore di tutti i tempi, idolo e fonte di ispirazione per chiunque abbia tenuto un pallone tra i piedi.

Il gesto incomprensibile di Lautaro