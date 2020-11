Nuova tragedia stradale: muore ragazza di 16 anni, tre i feriti

Incidente stradale a Peore, Tre Ville: nell’impatto una 16enne morta sul colpo, 3 le persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco

Terribile incidente stradale oggi pomeriggio alle 18 nelle Giudicarie, all’altezza del centro abitato di Preore, frazione del comune di Tre Ville (Trento) sulla SP34. Una 16enne è morta e un’altra persona è in gravissime condizioni. Questo il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 4 persone in un tamponamento a catena.

Trento Today riferisce che il 22enne a bordo della Toyota Yaris sarebbe uscito fuori strada finendo contro alcuni alberi, con lui viaggiavano una 16enne di Zuclo deceduta sul colpo, un 22enne di Strembo e una 15enne di Giustino.

Immediato l’allarme degli abitanti vicini alla zona, sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, diverse ambulanze, i corpi di Tione e Ragoli e la Polizia locale delle Giudicarie. Le forze dell’ordine hanno prontamente messo in sicurezza l’area, mentre i Vigili sono intervenuti per estratte le persone dagli abitacoli delle vetture.

Le condizioni delle persone coinvolte sono risultate subito allarmanti tanto che è stato chiamato l’elisoccorso da Trento per il trasporto immediato in ospedale a Trento e Rovereto. Nel frattempo il personale del Suem 118 ha prestato sul posto tutte le cure necessarie ma una ragazza di 16 anni è morta poco dopo.

Sempre a Trento altro incidente nel pomeriggio che ha coinvolto stavolta un ragazzo infortunato mentre stava correndo lungo un sentiero sul monte Calisio, poco lontano dal rifugio Campel. Il ragazzo ha sbattuto la testa e la compagna che era insieme a lui ha prontamente contattato il 112 che è intervenuto sul posto.

Il coordinatore dell’area operativa Trentino centrale del soccorso alpino e speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra del 118 della stazione Trento Monte Bondone ma subito si è notato che le sue condizioni erano in peggioramento. È stato così richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento per i dovuti accertamenti.

