La Rodriguez innamorata persa del suo Antonino, anche per strada non resiste ad abbracciarlo e baciarlo. Nella didascalia scrive “Abbraccio:Dimostrazione d’affetto consistente nell’accogliere o nell’attrarre l’altra persona fra le proprie braccia”. Continuano a raffica i commenti negativi per la nuova relazione di Belen, a cui lei risponde per difendersi.

Lotta su Instagram tra Belen e gli utenti che non la lasciano in pace

Belen condivide l’ennesima foto con il nuovo fidanzato, e ancora una volta molte persone hanno mostrato il loro dissenso per essersi rifatta una vita troppo in fretta dopo la rottura con De Martino. Nonostante quest’ultimo era accusato di averla tradita numerose volte, quindi aveva certo tutto il diritto di svagarsi, che poi nel frattempo abbia trovato l’amore è solo fortuna.

In ogni caso prima di raggiungere questa felicità ha trascorso l’estate a frequentarsi con altre persone, pertanto non ha preso ciò che passava ma ha aspettato quello giusto. L’uomo che la facesse sentire bene e amata. Tuttavia molti utenti strumentalizzano questa sua nuova storia per poterla attaccare, ma lei non ci sta e risponde a toni. Belen scrive a una ragazze che le chiede perché ci sia tanta cattiveria nei suoi confronti, e lei risponde:”Sai qual’è la verità? Che quando uno è felice non rompe il c…. a nessuno.

Ecco ti ho risposto”. Più in basso scorrendo i commenti troviamo invece uno del fratello della showgirl, Jeremias che scrive una dedica dolce per far tacere le malelingue:”Felice di vederti trattata con amore come lo meriti”. A quel punto però alcuni utenti ne approfittano per lanciare altre cattiverie, una ragazza risponde a Jeremias:”E certo a Belen serviva un cagnolino, un ragazzo che sta 24 ore su 24 con lei..per questo adesso è felice”. A quel punto Belen certo non si fa scappare l’occasione di rispondere a tono a questo commento spiacevole, e risponde:”Ciò che è destinato a te troverà modo di raggiungerti! Attenta! Perché la cattiveria ti tornerà in c…”.

Non è chiaro perché questi utenti continuino a rimproverare Belen per il suo amore, molti la rivorrebbero al fianco dell’ex marito. Ma d’altronde se lui l’ha ferita non è certo giusto che lei abbassi la testa e se lo riprenda. Accanto a Spinalbese ha ritrovato la felicità ed è giusto che se la goda.

