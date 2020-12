La Casa di Carta 5. Cosa vedremo nella prossima stagione: le anticipazioni

La Casa di Carta 5. Continuano le riprese della serie tv spagnola più famosa di tutti i tempi. Cosa vedremo nei prossimi episodi

L’ultima stagione de La Casa di Carta sarà quella decisiva. Dobbiamo metterci l’anima in pace e iniziare a prepararci all’addio definitivo all’astuto Professore e alla sua banda di criminali dal cuore d’oro. Siamo sicuri, però, che il commiato non sarà privo di colpi di scena ed episodi che ci faranno balzare sui nostri divani.

Il sito d’informazione spagnolo Bluper ci aveva fatti sognare con la notizia della conferma di una sesta stagione. Purtroppo non è così; forse però, Alex Pina, l’autore dell’opera, potrebbe sorprenderci con una serie spin off su uno dei protagonisti.

La Casa di Carta. Una sfavillante quinta stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte)

La Casa di Carta è la serie tv spagnola più amata di tutti i tempi. Ci ha abituati a ritmi frenetici, plot sconvolgenti e flashback rivelatori grazie ai quali siamo stati tenuti incollati agli schermi nei passati quattro capitoli. Le riprese del prossimo sono iniziate ad agosto 2020, in ritardo rispetto ai programmi a causa della pandemia da Coronavirus. Per lo stesso motivo procedono a rilento rispetto alla tabella di marcia. Dovremo attendere probabilmente l’estate 2021 per conoscere l’epilogo della storia.

Nel frattempo dal set arrivano le prime immagini che suggeriscono ipotetici sviluppi della trama. Gli attori del cast sono tenuti a rispettare religioso silenzio. Non possono rivelare nulla, da contratto, sulla trama delle future puntate. Tuttavia sono stati avvistati sul set di due città europee. Una è Madrid, l’altra Copenhagen. Sappiamo che ritroveremo tramite flash back Berlino, interpretato da Pedro Alonso, e Patrick Criado, nuovo attore assunto tra le fila della gang di malviventi impegnati nella rapita alla Banca di Spagna.

Miguel Angel Silvestre, l’altro volto inedito che ritroveremo nella quinta stagione, è stato visto invece sul set di Madrid.

Scopriremo sicuramente di più sull’identità dell’ ispettrice Alicia Sierra. Chi pensa sia la moglie di Berlino, chi la sorella di quest’ultimo e del Professore. Di chi è il figlio che porta in grembo? Potrebbe essere proprio del personaggio scomparso interpretato da Alonso. Assisteremo alla vendetta per la morte di Nairobi? Che ruolo avrà Arturito, padre biologico di Cincinnati, figlio di Stoccolma e Denver?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro)

Dalle foto rubate dal set di Copenhagen è possibile scorgere anche Diana Gómez, che interpreta Tatiana la moglie di Berlino, e Luka Peros ( Marsiglia ). Siamo curiosi di sapere che mossa faranno nella grande scacchiera perversa de La Casa di Carta.

