Nella Top Ten, La regina degli scacchi, la nuova miniserie Netflix

La straordinaria protagonista di The Queen’s Gambit, dal titolo originario “La mossa della regina”, conferma dopo due settimane il vertice di ascolti.

Beth Harmon, l’infallibile promessa degli Scacchi, è il personaggio in vista che sta ipnotizzando il pubblico in un tempo brevissimo. La miniserie televisiva in onda su Netflix a partire dallo scorso 23 ottobre

Fedele trasposizione dell’originale romanzo di formazione, pubblicato nel 1983 dalla penna dello scrittore statunitense Walter Tevis, La Regina degli Scacchi racconta una storia tutta al femminile, e per certi versi molto attuale. Tra le tematiche trattate spicca un’insolita vocazione per l’omonimo gioco di strategia ed innumerevoli, quanto avvincenti, sfide per lei da intraprendere. Queste risultano incorniciate entrambe da un filo rosso di coinvolgenti e tortuosi legami affettivi.

Beth Harmon: genio incompreso tra diadema e talento

The Queen's Gambit is out on @netflix Friday…

Grazie al suo sguardo ipnotico e ad un vivace spirito di rivalsa, la ragazza-bambina, Beth Harmon, accerchiata da un cast più che promettente, è stata in grado di suscitare fin dalle scene di apertura una notevole curiosità nell’animo dello spettatore.

Abbiamo scoperto che la corona della regina degli scacchi è una parrucca rossa ♛

Per concludere, a quanto pare è probabile che quando si accenna al vero simbolo del diadema appartenente alla sorprendente sovrana degli scacchi, ci si riverisca all’inconfondibile parrucca color albicocca indossata dalla giovane promessa cinematografica Anya Taylor.

